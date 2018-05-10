В Крыму на выплаты вкладчикам украинских банков перечислили более 60 миллионов рублей

Министерство финансов Крыма перечислило в фонд защиты вкладчиков 60,9 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средства поступили от продажи национализированного имущества и будут направлены на выплату компенсаций крымчанам, имевшим вклады в украинских банках размером более 700 тысяч рублей.

Получатели средств будут оповещены о дополнительных компенсационных выплатах с помощью СМС-сообщений, также им будут отправлены письма на адреса электронной почты с указанием в какой банк можно обратиться за получением выплаты. «С начала 2018 года размер средств субсидии, которые Минфин Крыма направил на компенсацию гражданам вкладов, составляет более 161 миллиона рублей», – уточнила глава ведомства Ирина Кивико.

Напомним, выплаты от Фонда защиты вкладчиков получают 9 тысяч 500 физлиц. Организация в 2017 году смогла выплатить лишь половину от запланированной суммы крымчанам, имевшим вклады размером более 700 тысяч рублей.

При этом тысячи жителей полуострова до сих пор не могут получить полные компенсации по своим вкладам в украинских банках из-за проблем с документами. Сложности возникают при обращении в фонд защиты вкладчиков, где пострадавшим заявляют об отсутствии у них нужных бумаг, либо видят в представленных документах лишь «косвенное указание о наличии средств на счетах».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.05.18

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