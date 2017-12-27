Крымчанам, обманутым украинскими банками, выплатили лишь половину от запланированного

Фонд защиты вкладчиков в 2017 году смог выплатить лишь половину от запланированной суммы крымчанам, имевшим вклады размером более 700 тысяч рублей в украинских банках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве финансов Крыма утверждают, что проблемы по этим выплатам являются причиной наибольшего количества запросов в ведомство от физлиц.

«В этом году было предусмотрено в бюджете Крыма на выплаты вкладчикам 487,6 миллионов рублей. К сожалению, не все торги состоялись, и поэтому мы смогли выплатить чуть больше 50% – 246,9 миллионов рублей», – рассказала заместитель министра финансов Крыма Наталья Зиновьева.

Как уже сообщал «Новый День», найти покупателей на национализированное имущество украинских олигархов в этом году не удалось, аукционы перенесли на 2018 год. Этим и объясняется срыв плана по выплате средств вкладчикам украинских банков, которые заблокировали счета крымчан и прекратили работу в республике в 2014 году.

В министерстве финансов Крыма выразили надежду, что торги успешно состоятся в 2018 году, и напомнили, что выплаты от Фонда защиты вкладчиков получают 9 тысяч 500 физлиц.

Более проблематичная ситуация сложилась с возвратом средств, которые были внесены на депозитные счета отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины до 18 марта 2014 года.

«Из более тысячи человек, включенных в реестр службы судебных приставов, в настоящее время только 88 нам удалось выплатить эти суммы», – сообщила Зиновьева, добавив, что любой крымчанин, вносивший залоговую сумму, которая была заблокирована после вхождения Крыма в состав России, может обратиться в министерство финансов.

Такое минимальное количество выплат в ведомстве объясняют недостаточной информированностью населения: министерству пришлось не только задействовать СМИ для оповещения о возможности получить выплату, но и рассылать личные уведомления по адресам людей. По словам Зиновьевой, для возврата средств необходимо всего лишь подать заявление и приложить справку из службы судебных приставов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.12.17

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