ФЦП как война: в Крыму создан штаб по строительству детских садов, дорог и водоводов

Публикации за 10.03.17

Реализация Федеральной целевой программы в Крыму переходит в стадию военной операции: в Совмине создан штаб под руководством главы региона Сергея Аксёнова, а членами штаба являются все министры и главы муниципалитетов. В работе штаба будут принимать участие представители министерства экономического развития РФ и дирекции по управлению ФЦП.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня на заседании президиума Госсовета Крыма вице-премьер Павел Королев сообщил, что в этом году по Федеральной целевой программе строительство должно начаться на 147 объектах, а 115 введены в эксплуатацию до конца года.

«Есть конкретные проблемы, связанные с реализацией этих мероприятий, которые, прежде всего, определяются отставанием в 2016 году», – отметил вице-премьер и добавил, что допущены отставания по 118 объектам, из них 97 – капитального строительства и 21 – культурного наследия.

«Нам пришлось принять меры серьезного организационного характера, – указал Королёв. – Вчера главой республики подписано распоряжение о создании штаба по руководству Федеральной целевой программой, который он непосредственно возглавил и куда вошли представители минэкономразвития РФ и дирекции по управлению ФЦП».

Решения этого штаба будут обязательны для исполнения всеми органами исполнительной власти республики и муниципальных образований. На уровне заместителей министров и заместителей глав администраций определены ответственные за реализацию по каждому направлению – дороги, водоводы, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты, жилые дома. При этом Совмин составил список приоритетных объектов, в котором 11 детских садов, две школы и современный медицинский центр в Ялте.

По словам вице-премьера, план-график ликвидации отставания не выполняется, особенно в части юридического предоставления земельных участков. На конец января у половины объектов документов на землю не было, что Королёв пояснил слабым взаимодействием муниципальной и исполнительной власти с госзаказчиками. Отсутствие границ особо охраняемых природных объектов тормозит прохождение экологической экспертизы, ненормативное состояние земельных участков не позволяет поучить заключение государственной экспертизы. В общей сложности, заключения не получены на 125 объектов.

«Иначе говоря, правоустанавливающая документация есть, но земельный участок требует серьезных вложений для начала строительства», – указал Королёв.

Вследствие этого существует риск срыва сроков конкурсных процедур, получения разрешений на строительство. Чтобы ликвидировать отставание, минстрой предлагает упростить разрешительную процедуру по объектам ФЦП и урегулировать отношения по изъятию объектов недвижимости, а также закрепить депутатов Госсовета за каждым из объектов и поручить им воздействовать на местные советы в земельных вопросах. «Нам понадобиться серьезное взаимодействие с депутатами Госсовета по исполнению гарантий муниципальных образований, которые были предоставлены Совету министров и федеральным властям в части переноса сетей, либо присоединения к ним», – пояснил Королёв.

Также он предупредил, что во втором полугодии понадобятся изменения в закон о бюджете Республики Крым в части субсидирования муниципалов на корректировку проектов.

Всего по ФЦП в этом году предусмотрено 52 млрд руб.

Симферополь, Глеб Заскоков

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