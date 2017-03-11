Спикер парламента Крыма назвал угрозы реализации ФЦП

Публикации за 11.03.17

Осуществлению Федеральной целевой программы по развитию Крыма угрожают «мертвые подрядчики» и бездумная централизация управления процессами, от которой у столичных чиновников «ноги разъезжаются».

Такое мнение на заседании президиума Госсовета Крыма высказал глава парламента Владимир Константинов, передает корреспондент агентства «Новый День».

При рассмотрении вопроса о строительстве объектов по ФЦП на текущий год, заместитель гендиректора «Дирекции по ФЦП» Владислав Сандурский предложил усилить республиканские министерство транспорта, Службу автомобильных дорог и Службу капитального строительства специалистами с материка, поскольку при нагрузке в 22 млрд руб на строительство трассы «Таврида» и почти 19 млрд руб на инженерные сети и социальные объекты количество сотрудников в крымских службах явно недостаточное.

«Есть механизмы для привлечения специалистов с опытом с материка и обеспечения их жильем, – отметил Сандурский. – Есть ряд документов, которые позволяют использовать на это средства проектов (ФЦП)»

У спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова оказалась своя версия кадрового дефицита – строительные управленцы на местах оказались не у дел, а все объекты курируют и контролируют в Симферополе.

«Мы всю программу и управление процессами затащили на Симферополь, а в Крыму система традиционно многоуровневая, – пояснил он. – На местах были управления строительства, заместители, которые вели дороги и ремонты, сейчас все у них забрали и теперь «ноги разъезжаются».

Спикер предложил «найти формулу» по привлечению специалистов на местах для контроля и сопровождения реализации ФЦП, а столичных чиновников закрепить за территориями, чтобы каждый владел ситуацией и еженедельно объезжал строительные площадки.

«Когда все втянутся и будут друг друга подталкивать, так мы дойдем до декабря, – предположил Константинов. – Не простая система управления, но нужно ее использовать».

Централизация управления объектами ФЦП, по словам спикера, отрицательно сказывается на «социальном эффекте» от результата. Так запланированные к строительству школы и детсады остаются без подъездных путей, и в итоге дети будут пробираться по полю по колено в грязи.

«Очень много любителей позлорадствовать, когда что-то у нас не получается», – посетовал глава парламента и предложил минтрансу скорректировать планы по строительству дорог, «чтобы не было глупого действия и над нами не смеялись».

Как опытный строитель, Константинов подчеркнул, что уже март, и если не начать строительство сейчас, то технологически к декабрю сдать объекты не удастся. Поэтому готовность подрядчиков на объектах необходимо тщательно проверить.

«Есть «мертвые», которые по странному стечению обстоятельств попали на исполнение государственных заказов, – указал спикер. – Понятно что сроки летят. Но возможны компромиссы».

В текущем году по ФЦП на 147 объектах запланировано начало строительно-монтажных работ, и на 115-ти завершить в этом году.

Напомним, в Совмине создан штаб по реализации ФЦП под руководством главы региона Сергея Аксёнова, в который вошли министры и главы муниципалитетов.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 11.03.17

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