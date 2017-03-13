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Крым

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Публикации за 13.03.17

Внук Мао Цзэдуна: китайцы рады за крымчан / «Крым, став частью России, вернулся домой»

Внук Мао Цзэдуна: китайцы рады за крымчан «Крым, став частью России, вернулся домой»

В 2014 году Крыма, воссоединившись с Россией, вернулся домой. Так считает внук известного китайского государственного деятеля Мао Цзэдуна Цао Юньшань.

Как передает корреспондент РИА , накануне он посетил ряд городов полуострова, в том числе Бахчисарай, Ялту и Севастополь.

«Я и весь китайский народ очень рады за русских людей, с которыми это произошло», – цитирует «Политнавигатор» внука Мао Цзэдуна.

По мнению Юньшаня, являющегося председателем китайской ассоциации «Красных воспоминаний» и исследователем музея Мао Цзедуна в Шао Шане, Крым, благодаря своей древности, может стать популярным туристическим регионом для жителей Китая.

«Люди здесь жили 2,5 тысячи лет. Крым может заинтересовать китайцев памятниками разных эпох: Античности, Крымской войны, Великой Отечественной войны. Здесь в Ливадийском дворце состоялась знаменитая Ялтинская конференция. Здесь очень красивая природа. Китайцы должны полюбить Крым. Очень жаль, что пока многие китайцы не знают, как Крым интересен», – считает Цао Юньшань.

По словам внука Мао Цзэдуна, Севастополь для него является одним из символов победы над фашизмом.

Напомним, крымские власти анонсировали приезд в Крым организованных групп туристов из Китая в апреле и сентябре текущего года. Небольшие официальные туристические группы из Китая приезжали на полуостров и в 2016 году.

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