У берегов Крыма сел на мель турецкий сухогруз с украинцами, возможно, контрабандистами (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

У берегов Алупки село на мель турецкое судно «RIVER EREGLI», которое ходит под флагом Микронезии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл вчера днём. У сухогруза закончилось топливо и его выбросило на берег. На борту «RIVER EREGLI» находилась команда из шести украинцев. К вечеру с помощью буксиров судно было снято с мели.

В МЧС Крыма РИА «Новый День», ситуацию не прокомментировали, сообщив, что в их помощи команда не нуждалась и специалисты службы не были задействованы.

Как сообщал «Новый День», практически аналогичная история произошла с этим судном в прошлом году. Тогда в Керченском проливе «RIVER EREGLI» подал сигал SOS, так как у сухогруза сломался двигатель. Правда, в ноябре сообщалось, что экипаж команды – граждане Турции, а не Украины.

При этом по информации СМИ, судно может быть связано с контрабандой сигаретами: сухогруз с конца ноября 2016 года, когда и произошла первая поломка у крымских берегов, не включал передатчик АИС и до сих пор якобы находится на якоре в керченском проливе.

Алупка, Анастасия Зук

Алупка. Другие новости 13.03.17

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