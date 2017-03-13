NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.03.17

У берегов Крыма сел на мель турецкий сухогруз с украинцами, возможно, контрабандистами (ФОТО)

У берегов Крыма сел на мель турецкий сухогруз с украинцами, возможно, контрабандистами (ФОТО)

У берегов Алупки село на мель турецкое судно «RIVER EREGLI», которое ходит под флагом Микронезии.

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл вчера днём. У сухогруза закончилось топливо и его выбросило на берег. На борту «RIVER EREGLI» находилась команда из шести украинцев. К вечеру с помощью буксиров судно было снято с мели.

Новый День: У берегов Крыма сел на мель турецкий сухогруз с украинцами, возможно, контрабандистами (ФОТО)

В МЧС Крыма РИА , ситуацию не прокомментировали, сообщив, что в их помощи команда не нуждалась и специалисты службы не были задействованы.

Как сообщал , практически аналогичная история произошла с этим судном в прошлом году. Тогда в Керченском проливе «RIVER EREGLI» подал сигал SOS, так как у сухогруза сломался двигатель. Правда, в ноябре сообщалось, что экипаж команды – граждане Турции, а не Украины.

При этом по информации СМИ, судно может быть связано с контрабандой сигаретами: сухогруз с конца ноября 2016 года, когда и произошла первая поломка у крымских берегов, не включал передатчик АИС и до сих пор якобы находится на якоре в керченском проливе.

Новый День: У берегов Крыма сел на мель турецкий сухогруз с украинцами, возможно, контрабандистами (ФОТО)

Алупка, Анастасия Зук

Алупка. Другие новости 13.03.17

Внук Мао Цзэдуна: китайцы рады за крымчан. «Крым, став частью России, вернулся домой». / Пенсионная «матрица»: всех россиян автоматически подключат к системе. Отказаться можно будет в «ручном режиме». / Только треть очередников Крыма получат шанс пойти в детский сад в 2017 году, в Симферополе – один из восьми.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter