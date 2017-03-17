Черноморский детектив: почему спасением севшего на мель сухогруза руководил командующий ЧФ

Публикации за 17.03.17

История с севшим на мель в районе Алупки турецким сухогрузом River Eregli обрастает детективными подробностями. В операции по спасению судна с украинской командой, ходящего под флагом Микронезии, участвовали корабли Черноморского флота России. А руководил казалось бы рядовой операцией по снятию с мели обычного «корыта» лично командующий ЧФ РФ Александр Витко.

Напомним, River Eregli сел на мель 12 марта. На борту судна – команда из шести украинцев. К вечеру того же дня судно было снято с мели. В МЧС Крыма тогда же заявили, что в их помощи команда не нуждалась и специалисты службы не были задействованы. Похожая история произошла с этим судном в прошлом году. Тогда в Керченском проливе River Eregli подал сигал SOS, так как у сухогруза сломался двигатель.

На этот раз, как передает корреспондент РИА «Новый День», в официальном сообщении ЧФ говорится, что при нахождении сухогруза на траверзе южной оконечности Крымского полуострова у него отказали главные двигатели, судно обесточилось, потеряло ход и начало дрейф в сторону береговых отмелей. «Учитывая критичность ситуации, компания, представляющая интересы судовладельца, через морской спасательный координационный центр Севастополя обратилась за помощью в адрес командования Черноморским флотом», – отмечено в сообщении.

В пресс-службе Южного военного округа добавили, что к аварийному судну был направлен морской буксир МБ-174. К моменту прибытия буксира River Eregli уже коснулся грунта и сел на мель. Для осмотра корпуса сухогруза было дополнительно направлено водолазное судно ВМ-154. Морской буксир МБ-174 и водолазный бот ВМ-154 – это чисто военные суда. Затем к спасению сухогруза подключилась «Афалина» – новейший рейдовый буксир, построенный в Петербурге, лишь год назад пополнивший ряды ЧФ.

Характерно, что флотские водолазы несколько часов подряд обследовали корпус судна и морское дно вокруг, хотя море в тот день было спокойно, и серьезных повреждений сухогруз не получил. С мели его сняли только к вечеру, и, согласно сообщениям ряда СМИ, он своим ходом ушел в Севастополь.

Но в действительности МБ-174 отбуксировал сухогруз в Севастопольскую гавань фактически под конвоем, где и сдал представителям береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, отмечает «Труд».

Очевидцы в тот же день наблюдали маневры четырех российских кораблей между Симеизом и Алупкой. Все это, по их словам, «очень напоминало» некую поисковую операцию. Нашлись и свидетели, утверждающие, что незадолго до посадки на мель с борта сухогруза вываливались какие-то непонятные контейнеры.

Версий случившегося несколько, самая простая – контрабанда, скорее всего, сигарет. Однако в этом случае не вполне понятно, зачем привлекать к столь рядовому случаю силы ЧФ и лично командующего. Военные никаких комментариев не дают, однако крымчане в соцсетях намекают на недавние показания диверсантов СБУ, признавшихся в подготовке терактов на территории полуострова.

Крымский политолог, в прошлом пресс-офицер Совета атаманов Крыма и замминистра информации ЛНР Юрий Першиков, комментируя ситуацию, отметил: «Эта публика постоянно ошивается вокруг полуострова. Присматриваются, фиксируют цели. Есть реальные признания от реальных людей, что Украина готовится к полномасштабным террористическим атакам на нашей территории».

Добавим, что сухогруз вынесло на мель как раз неподалеку от цепи правительственных резиденций, в том числе объектов Управления делами президента РФ (УДП).

По документам, River Eregli шел в Новороссийск из Бургаса (Болгария). Однако с прошлого года сухогруз не включает систему опознавания, и что на его борту – неизвестно. Военно-морская база Бургас находится под полным контролем структур НАТО.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 17.03.17

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