В Киеве кусают локти: «гибкость» западных бизнесменов сводит на нет антикрымские санкции / «Время играет против Украины»

Публикации за 13.03.17

Высокотехнологичная импортная продукция практически беспрепятственно попадает в Россию и на Крымский полуостров. Западный бизнес приноровился к политическим санкциям и без труда находит пути доставки европейской и американской продукции машиностроения для нужд развивающихся экономик Крыма и Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Киеве признали, что на Украине вряд ли дождутся «развала России», так как сама Незалежная может намного раньше прекратить своё существование.

Об этом на одном из центральных украинских телеканалов заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, посетовав, что простое продление санкций, без их существенного усиления, не наносит особого вреда российской экономике.

«Чем больше затягивается ситуация, время играет против Украины. Оно с первого дня играло против Украины. Я с первого дня говорил: «Время против Украины». Нет: «Россия первая развалится под санкциями». Если санкции не усиливать, они могут только ослабляться, потому что схемы находят. Уже все в Крым попадает через Тамань, а главное антисанкционное действие, даже по Крыму – это то, что лишили статуса федерального округа, и теперь в Ростове главный город федерального значения. Вот там компания в Ростове закупает, место доставки – Тамань, какие санкции? А дальше – паром и ваши турбины, дорогие товарищи «Сименс», – растолковал политолог украинским телезрителям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.03.17

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