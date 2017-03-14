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Крым

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Публикации за 14.03.17

Не прошло и суток: в Симферополе уволят главу городского хозяйства Андрея Дёмина

Не прошло и суток: в Симферополе уволят главу городского хозяйства Андрея Дёмина

Свалки на симферопольских улицах и удручающее состояние отремонтированных дорог стоили Андрею Дёмину кресла начальника департамента городского хозяйства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня мэр крымской столицы Геннадий Бахарев решил уволить чиновника, проработавшего на этом посту менее пяти месяцев: Андрей Дёмин возглавил городской департамент в конце октября прошлого года.

Примечательно, что радикальное решение симферопольский градоначальник принял после вчерашней встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым, который раскритиковал работу ответственных за чистоту в городе и затяжной ремонт дорог, предложив с ними расстаться.

Особое возмущение главы полуострова вызвали свалки улице Б. Куна, на ГРЭСе, за ДКП.

«Там уже просто не пройти», – прокомментировал происходящее Аксёнов.

Не исключено, что вслед за Андреем Дёминым полетят и головы его подчинённых.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.03.17

На Украине надумали запретить двойное гражданство: крымчан не тронут, а вот чиновников «накажут». / 14 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Глава Крыма предложил уволить ответственных за чистоту в Симферополе.

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