Не прошло и суток: в Симферополе уволят главу городского хозяйства Андрея Дёмина

Публикации за 14.03.17

Свалки на симферопольских улицах и удручающее состояние отремонтированных дорог стоили Андрею Дёмину кресла начальника департамента городского хозяйства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня мэр крымской столицы Геннадий Бахарев решил уволить чиновника, проработавшего на этом посту менее пяти месяцев: Андрей Дёмин возглавил городской департамент в конце октября прошлого года.

Примечательно, что радикальное решение симферопольский градоначальник принял после вчерашней встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым, который раскритиковал работу ответственных за чистоту в городе и затяжной ремонт дорог, предложив с ними расстаться.

Особое возмущение главы полуострова вызвали свалки улице Б. Куна, на ГРЭСе, за ДКП.

«Там уже просто не пройти», – прокомментировал происходящее Аксёнов.

Не исключено, что вслед за Андреем Дёминым полетят и головы его подчинённых.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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