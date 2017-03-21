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Крым

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Публикации за 21.03.17

Может, станет чище: Симферополь получил нового главу городского хозяйства

Может, станет чище: Симферополь получил нового главу городского хозяйства

Главой городского хозяйства Симферополя станет Юрий Тимонов. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев на оперативно-хозяйственном совещании.

Как передаёт корреспондент РИА , назначение чиновника на пост главного хозяйственника города состоится сегодня. Между тем, Бахарев отметил, что новый управленец уже предложил систему контроля санитарии. Ранее Тимонов уже курировал симферопольский департамент городского хозяйства, а в последнее время работал помощником главы администрации крымской столицы и отвечал за сферу ЖКХ.

Как сообщал свалки на симферопольских улицах и удручающее состояние отремонтированных дорог стоили Андрею Дёмину кресла начальника департамента городского хозяйства. Его уволили на прошлой неделе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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