Может, станет чище: Симферополь получил нового главу городского хозяйства

Публикации за 21.03.17

Главой городского хозяйства Симферополя станет Юрий Тимонов. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев на оперативно-хозяйственном совещании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», назначение чиновника на пост главного хозяйственника города состоится сегодня. Между тем, Бахарев отметил, что новый управленец уже предложил систему контроля санитарии. Ранее Тимонов уже курировал симферопольский департамент городского хозяйства, а в последнее время работал помощником главы администрации крымской столицы и отвечал за сферу ЖКХ.

Как сообщал «Новый День» свалки на симферопольских улицах и удручающее состояние отремонтированных дорог стоили Андрею Дёмину кресла начальника департамента городского хозяйства. Его уволили на прошлой неделе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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