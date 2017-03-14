Чиновника крымского Росстранснадзора осудят за взятку

Публикации за 14.03.17

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Крым направили в суд дело бывшего начальника территориального отдела Крымского Росстранснадзора.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», транспортного чиновника обвиняют в получении взятки в размере свыше 120 тысяч рублей.

По данным следствия, к обвиняемому обратились двое граждан с просьбой не привлекать работающих у них их водителей к административной ответственности и посодействовать в организации беспрепятственного передвижения грузовых машин по территории Крыма.

За свою «помощь» в решении вопроса с водителями грузовиков чиновник попросил «гонорар». Кроме того, он потребовал также ежемесячно передавать ему деньги за содействие в бесперебойном ведении бизнеса, связанном с грузовыми перевозками.

По материалам оперативников УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Следственный отдел по Киевскому району города Симферополя возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и запрет на право занимать определенные должности в течение трёх лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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