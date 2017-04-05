Въезжай, кто хочет: сотрудник крымского Ространснадзора покровительствовал иностранным перевозчикам

Публикации за 05.04.17

Бывшего главу территориального отдела крымского Ространснадзора приговорили к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере трёх миллионов рублей за любовь к взяткам.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», осуждённый взят под стражу в зале Киевского районного суда города Симферополя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, на протяжении января-марта 2016 года чиновник ежемесячно получал «гонорар» за покровительство предпринимателям, занимавшимся грузоперевозками в Крыму. Их транспорт был зарегистрирован на территории другого государства. Всего чиновник получил 126 тысяч рублей.

Экс-глава отдела крымского Ространснадзора осуждён по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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