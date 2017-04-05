NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

Въезжай, кто хочет: сотрудник крымского Ространснадзора покровительствовал иностранным перевозчикам

Въезжай, кто хочет: сотрудник крымского Ространснадзора покровительствовал иностранным перевозчикам

Бывшего главу территориального отдела крымского Ространснадзора приговорили к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере трёх миллионов рублей за любовь к взяткам.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», осуждённый взят под стражу в зале Киевского районного суда города Симферополя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, на протяжении января-марта 2016 года чиновник ежемесячно получал «гонорар» за покровительство предпринимателям, занимавшимся грузоперевозками в Крыму. Их транспорт был зарегистрирован на территории другого государства. Всего чиновник получил 126 тысяч рублей.

Экс-глава отдела крымского Ространснадзора осуждён по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.04.17

Жители Ялты жалуются: городская инфекционная больница переполнена и не принимает пациентов. / В Бахчисарайском районе утвердили нового главу администрации. / В Севастополе разыскивают педофила: под подозрением мужчины 30-40 лет (ВИДЕО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter