Крымское шампанское может стать частным: завод «Новый Свет» собираются приватизировать

Публикации за 14.03.17

Одно из старейших винодельческих предприятий Крыма – завод шампанских вин «Новый Свет» могут передать в частные руки. Предприятие может быть приватизировано в ближайшие 2 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предыдущие два года план приватизации имущества РК не был выполнен, и ответственные за это и в Совмине, и в Госсовете данную тему обсуждать отказываются.

В прошлые годы большую часть перечня предприятий, предлагаемых к продаже, составляли преимущественно объекты незавершенного строительства и доли во владении заброшенными пансионатами и мертвыми компаниями. Притчей во языцех стал Джанкойский машиностроительный завод (когда-то производивший тракторные прицепы), который не удается продать лет десять.

В план приватизации 2017 года попали и объекты несколько другого уровня: НИИ аэроупругих систем, Феодосийский оптический завод, Евпаторийский авиаремонтный.

В этот же список панируют включить и «Новый Свет».

Пресс-секретарь министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым Светлана Воловикова, в ответ на вопрос РИА «Новый День» сообщила, что данный вопрос находится на рассмотрении руководства Совмина республики, а большей информацией она не располагает.

Напомним, завод «Новый Свет» вблизи Судака был основан в 1878 году князем Львом Голицыным – основоположником российского виноделия – и до недавнего времени производил шампанское по классической технологии, используя в качестве сырья те же сорта винограда из той же местности, что и при Голицыне. Своих виноградников он не имел, работал исключительно на виноматериалах, поставляемых из севастопольской зоны, поэтому выпуск продукции был ограничен, зависел от урожая каждого конкретного года и не превышал 2 млн бутылок в год.

После того, как завод возглавила Янина Павленко (сейчас руководит ПАО «Массандра») стратегия изменилась. Кроме традиционного шампанского, которое должно пройти трехлетний технологический цикл, здесь стали выпускать скороспелое, девятимесячное. Сходные названия «Новый Свет» и «Новосветское» неискушенный потребитель при покупке различить не может.

Расширилась и география поставок сырья: в последние украинские годы к севастопольскому добавился виноград из Николаевской области, теперь – из Темрюкского района Кубани. За счет такого маркетингового хода количество выпускаемой продукции увеличилось вдвое. Хотя теперь вряд ли можно утверждать, что «Коронационное» шампанское имеет точно такой же вкус, как то, что пили на церемонии коронации императора Николая II.

В качестве одного из возможных покупателей завода рассматриваются структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима, отмечает РБК. Два года назад Пурим купил у покинувшего Крым Рустама Темиргалиева один из региональных медиахолдингов.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

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