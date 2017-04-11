Завод «Новый Свет» выставили на продажу

Публикации за 11.04.17

Старейший завод шампанских вин Крыма «Новый Свет» будет выставлен на торги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проведение конкурса запланировано на лето. В правительстве Крыма отмечают, что уже начали поступать предложения от потенциальных инвесторов, некоторые готовы даже приобрести весь пакет акций. «Системные игроки рынка позволят в течение 5 лет увеличить производство в 5 раз», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в договоре купли-продажи будут прописаны все обязательства по сохранению коллектива, инвестированию и увеличению объема производства.

Планируется, что будущие владельцы сохранят культурные и традиционные особенности «Нового Света». Отметим, что по сообщениям СМИ, в качестве одного из возможных покупателей завода рассматриваются структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима. Два года назад Пурим купил у покинувшего Крым Рустама Темиргалиева один из региональных медиахолдингов. Напомним, завод «Новый Свет» вблизи Судака был основан в 1878 году князем Львом Голицыным – основоположником российского виноделия – и до недавнего времени производил шампанское по классической технологии, используя в качестве сырья те же сорта винограда из той же местности, что и при Голицыне. Своих виноградников он не имел, работал исключительно на виноматериалах, поставляемых из севастопольской зоны, поэтому выпуск продукции был ограничен, зависел от урожая каждого конкретного года и не превышал 2 млн бутылок в год.

После того, как завод возглавила Янина Павленко (сейчас руководит ПАО «Массандра») стратегия изменилась. Кроме традиционного шампанского, которое должно пройти трехлетний технологический цикл, здесь стали выпускать скороспелое, девятимесячное. Сходные названия «Новый Свет» и «Новосветское» неискушенный потребитель при покупке различить не может.

Расширилась и география поставок сырья: в последние украинские годы к севастопольскому добавился виноград из Николаевской области, теперь – из Темрюкского района Кубани. За счет такого маркетингового хода количество выпускаемой продукции увеличилось вдвое. Хотя теперь вряд ли можно утверждать, что «Коронационное» шампанское имеет точно такой же вкус, как то, что пили на церемонии коронации императора Николая II.

Новый Свет, Анастасия Зук

Новый Свет. Другие новости 11.04.17

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