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Публикации за 18.04.17

Завод «Новый Свет» продадут ради избавления от «пережитка прошлого»

Завод «Новый Свет» продадут ради избавления от «пережитка прошлого»

В министерстве сельского хозяйства Крыма пояснили причину выставления старейшего завода шампанских вин «Новый Свет» на торги.

Как передает корреспондент РИА , чиновники утверждают, что дело заключается в организационной форме юридического лица, которое не позволяет предприятию развиваться и привлекать средства для модернизации своей базы.

При этом анонсируют, что «Новый Свет» станет не первым знаковым предприятием, которое могут в скором времени также реорганизовать в акционерное общество.

«Это наша первая ласточка. На территории всей Российской Федерации идет полноценная и уже долгая реформа всех государственных унитарных предприятий, и мы тоже должны следовать этой тенденции. ГУПы, как таковые, как организационно-правовая форма, имеет ряд существенных недостатков, и откровенно говоря – пережиток прошлого, рудимент старой плановой системы», – заявил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.

По его словам, такие предприятия «не вписываются в условиях рыночной экономики». В связи с чем и намечена глобальная реорганизация.

«Мы надеемся, что именно акционирование этого юридического лица позволит нам привлечь дополнительные инвестиции, сделать управление более гибким, и при этом увеличить доходы в бюджет», – сказал Петелин, в то же время признав, что завод «Новый Свет» – прибыльное предприятие.

Но, как утверждает Петелин, этой прибыли не хватает на обновление предприятия.

«Согласно законодательству, 50% прибыли предприятие должно отдать в бюджет. Но при этом также следует учитывать, что изношенность фондов у этого и большинства предприятий – таких как «Крымхлеб», достигает 70%. Денежных средств, чтобы провести полноценную модернизацию, в силу обязанности заплатить в бюджет, остается крайне мало. По сути, сейчас все предприятия выжимают последние соки из того что у них есть. Средств для модернизации нет, привлечь кредитование ГУПу довольно тяжело», – рассказал замминистра.

В профильном комитете Госсовета выслушав пояснения Петелина, согласовали проект постановления, согласно которому . Чиновники заверяют, что 100% акций будущего АО будет принадлежать государству.

Напомним, впервые о возможной приватизации «Нового Света», подведомственного министерству сельского хозяйства Крыма, заговорили в марте. По одной из версий, в качестве покупателя завода рассматриваются структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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