Есть желание, но нет возможности: почему «Новый Свет» не может увеличить объемы производства

Публикации за 21.04.17

Завод шампанских вин «Новый Свет» столкнулся с серьезной проблемой. С одной стороны, из-за небольшой производительности предприятие становится неконкурентоспособным, с другой – в Крыму нет столько винограда, чтобы увеличить объемы производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня объемы производства «Нового Света» составляют 1,5-1,6 млн бутылок шампанского в год, хотя в советское время объем выпуска доходил до 2 млн бутылок.

Предполагается, что после появления инвестора завод сможет выпускать 5 млн бутылок игристого вина. Но для этого придется значительно увеличить площадь виноградников:

«Придет инвестор, который будет вкладывать в развитие виноградников, – другого варианта нет! У него безвыходное положение: где взять виноматериалы? Тем более, что мы говорим о винах с защищенным географическим названием, – отмечает Янина Павленко, возглавлявшая предприятие в в 2005-2015 годах. – Больше всего собственных финансовых вложений требуется в развитие собственной базы виноградников. Это самый главный вопрос».

При этом Павленко признает, что получить землю под виноградники в Крыму достаточно сложно. Да и первый урожай будет получен только лет через 5 после посадки.

А пока крымского винограда не хватает даже на сегодняшние скромные объемы производства. Поэтому сырье закупают на стороне. И тут возникает другая проблема.

До сих пор покупателей уверяли, что шампанское «Новый Свет» производит по классической технологии, из тех же сортов винограда, что и при основателе завода князе Льве Голицыне. Причем выращен он в той же местности, что и сто лет назад – исключительно в севастопольской зоне с ее специфическими почвами и климатом. То есть является аутентичным. Теперь руководство предприятия открыто признает, что это не так.

Гендиректор «Нового Света» Алексей Пугачев заявил, что в Крыму «катастрофически не хватает винограда именно тех сортов, которые нам нужны: шардоне, группы пино (черный, серый, белый), рислинг, алиготе, из красных – каберне совиньон». И если в советское время именно у «Нового Света» было «право первой ночи» – они выбирали тот виноград, который им нужен, то теперь виноградари выбирают лучшие для себя условия продажи.

Закупки виноматериалов на материке начались давно – в украинский периода завод приобретал их в Николаевской и Одесской областях, в последние два года – в Темрюкском районе Краснодарского края.

«Но я не скажу, что это именно тот виноматериал, который нам нужен, – признался Пугачев. – Там равнина, там нет извести в почве, там просто много дешевого винограда, который убирается комбайнами».

Другой климат, наличие влаги позволяют на Кубани получать 11-12 тонн винограда с гектара, тогда как в Крыму виноград более качественный, но урожаи вряд ли превысят 5-6 тонн, отмечают специалисты

Еще нюанс: одной из технологических тонкостей производства шампанского на заводе «Новый Свет» является условие хранение бутылок с созревающим игристым вином при постоянной температуре. Ее обеспечивают штольни.

Большинство зданий, из которых состоит завод, построены еще основателем завода Львом Голицыным, многие внесены в реестр объектов культурного наследия Республики Крым. Причем Госкомитетом по охране культурного наследия учтены не только наземные, но и подземные сооружения Голицынского завода, относящиеся к концу XIX – началу XX века.

Однако минприроды Крыма имеет свой взгляд на эти объекты культурного наследия. Поскольку тоннели длиной 7 км прорыты в горе, то их предлагается, как все, что расположено под поверхностью земли, считать недрами. Поэтому заводу «Новый свет», выдана лицензия на пользование недрами. В графе «полезной ископаемое» там указано: «штольни».

Иными словами, завод шампанских вин, с точки зрения минприроды, занимается эксплуатацией горных выработок и вынуждено тратить дополнительные средства на оформление необходимых разрешительных документов.

В целом, по словам Пугачева, балансовая стоимость завода (вместе с объектами культурного наследия, торговыми марками) на сегодняшний день составляет 600 млн руб, то есть около $10 млн. Для сравнения – капитализация главного конкурента «Нового Света» – «Абрау Дюрсо» составляет не менее $130 млн

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.04.17

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