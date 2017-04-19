«Новый Свет» уйдет с молотка. «Массандра» следующая?

Публикации за 19.04.17

Знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет» сессионным решением Госсовета республики включили в прогнозный план приватизации имущества на 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве сельского хозяйства Крыма, под чье подведомственное влияние попадает ГУП «Новый Свет», решение парламента называют «правильным», и анонсируют развитие завода сразу же после его продажи.

«У завода в настоящее время имеется масса проблем. Прежде всего – износ фондов, он составляет 60%. За все эти годы, инвестиций, как таковых, от государства в производство не поступало. То что завод зарабатывал, и та часть прибыли, которая ему оставалась, вкладывалось в производство, но этого явно недостаточно», – заявил директор «Нового Света» Алексей Пугачев на пресс-конференции в Симферополе, в которой приняли участие ключевые представители винодельческой отрасли Крыма, чтобы объяснить позицию власти республики по успевшему нашуметь в СМИ вопросу.

По его словам, последние десятилетия показатели производства вин на заводе демонстрировали постоянные скачки: с 2 миллионов бутылок в год до 800 тысяч к 2002 году, и с 2005 года, когда производился 1 миллион 600 тысяч бутылок до настоящего времени – сейчас в год выпускается 1 миллион 500 тысяч бутылок.

Как уверяет Пугачев, запланированное акционирование «Нового Света» позволит предприятию отойти от контрактной системы закупок, по 44-ФЗ, которая применяется для всех бюджетников, и создает проблемы заводу из-за своей «нелояльности».

«Государственное предприятие изначально ставится в неравные конкурентные условия со всеми частниками. Частникам гораздо проще – они располагают своим капиталом и могут им распоряжаться как им угодно и как им нужно. Мы, как государственное предприятие, должны проходить кучу согласований для того чтобы потратить деньги, для того чтобы продать продукцию», – посетовал Пугачев.

Он утверждает, что «чиновничьи формуляры» попросту не позволяют сделать заказ по торгам на необходимый виноматериал для завода: «По-любому победит тот, кто предложит самую низкую цену, а из такого сырья элитного «новосветовского» шампанского не получится». Пугачев назвал это основной проблемой завода, которую, по его словам, и удастся решить при помощи акционирования.

К слову, акции только изначально будут принадлежать на 100% государству.

«Акции будут достоянием республики, а потом уже на совете акционеров будет рассмотрено: какие доли куда, как и кто какие будет выкупать. То есть, начнется сам процесс приватизации», – пояснил директор ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» Дмитрий Волошенко.

В то же время, гендиректор федерального ГУПа «Массандра» Янина Павленко, успевшая поруководить «Новым Светом» в период с 2005 по 2015 годы, раскритиковала крымских общественников и блогеров, которые высказали сомнения насчет правильности решения о приватизации, и возмутились возможным перепрофилированием знакового предприятия.

«Я вижу, что сегодня, после заявления Сергея Валерьевича Аксенова, сделанного неделю назад, творится коллапс в прессе и в социальных сетях. Мне хочется, чтобы было понимание того, что сегодня происходит. Все смешали – кони, люди, мухи, котлеты – все в одну кучу. У нас каждый комментатор стал виноделом, управленцем с богатейшим опытом», – оценила общественных публицистов Павленко.

По ее словам, «Новый Свет» производит лучшее шампанское в России, но не имеет возможности модернизировать свою базу. Поэтому и принято решение найти инвестора, а о перепрофилировании, как утверждает Павленко, речи быть не может.

«Чтобы пресечь все слухи. Территория завода всего 10 гектар, и когда я вижу заявления – «та застроят коттеджами», хочу сказать – не будет этого никогда. Об этом мы позаботились еще в украинский период, потому что под всей территорией завода проходит тоннельное хозяйство «Нового Света». И все тоннельное хозяйство – это памятники культурного наследия, что документально подтверждено паспортами», – заверила Павленко.

Директор «Массандры» считает, что «если кто-то сегодня решится инвестировать в эту долгоиграющую отрасль, то этот будет тот человек, который идеей своей действительно болеет и этим производством». Таким образом, судя по всему, Павленко дала понять, что пока неосведомлена о конкретном потенциальном покупателе завода. Подобной информацией не располагает и директор «Нового Света».

«Насчет возможных инвесторов, либо желающих поучаствовать в приватизации, у нас никаких сведений нет. Но, учитывая, скажем, те исторические корни нашего предприятия, ту ценность нашего бренда, я не думаю, что будет дешевая распродажа, и безусловно наш завод стоит довольно дорого и эти деньги очень потребуются республике Крым», – заявил Пугачев, добавив, что на предприятии обязательно будет сохранен трудовой коллектив – такое требование выдвинут будущему, официально еще не известному инвестору.

Среди других требований – «сохранение традиций выпуска классического шампанского и уникального тоннельного хозяйства».

Примечательно, что говоря о приватизации «Нового Света», Янина Павленко рассказала, что подобная судьба может ждать и другое знаковое предприятие – «Массандра», принадлежащее управлению делами президента России.

«Совсем недавно было постановление Дмитрия Анатольевича Медведева, где был определен ряд предприятий, которые будут акционированы в самое ближайшее время. Я не готова сказать, как скоро это случится, но глубоко убеждена в том, что государство как собственник примет такое же решение и в отношении «Массандры». Но сегодня не могу ничего сказать, поскольку не обладаю информацией когда это произойдет. Но судя по 161-ФЗ, это было бы правильное и мудрое решение со стороны государства в лице собственника», – сказала Павленко.

Напомним, в профильном комитете Госсовета согласовали проект постановления, в рамках которого сегодня были внесены изменения в план приватизации государственного имущества Крыма на 2017 год. Как уверяют представители министерства сельского хозяйства Крыма, ГУП как организационная форма юридического лица является «пережитком прошлого» и не дает шансов развиваться «Новому Свету».

По одной из версий, в качестве покупателя завода рассматриваются структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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