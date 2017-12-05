«Новый Свет» продадут до конца года

Старейший завод шампанских вин «Новый Свет» может быть продан до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма надеются выручить за него минимум полтора миллиарда рублей.

По данным министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, конкурс по продаже состоится 20 декабря.

«Интересанты есть. Обращаются, консультируются, знакомятся с документацией и самим объектом», – сообщила Анюхина. При этом министр не стала уточнять возможных покупателей завода, сославшись на то, что «лично с ними не работает».

Как уже сообщал «Новый День», Госсовет республики в сентябре включил завод «Новый Свет» в прогнозный план приватизации имущества на 2017 год, разрешив продажу его акций. Власти объяснили решение продать знаменитое предприятие отсутствием подвижек в его развитии. Одной из причин этого являлась организационная форма юрлица – ГУП, которую чиновники назвали «пережитком прошлого». В связи с этим, предприятие перед продажей перевели в форму акционерного общества.

По одной из версии, завод заинтересовал структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима, которые могут принять участие в заявленном конкурсе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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