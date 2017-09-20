Парламент Крыма разрешил приватизировать легендарный завод «Новый Свет»

Госсовет Крыма окончательно определил судьбу завода шампанских вин «Новый Свет», утвердив продажу на аукционе 100% акций предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с молотка уйдут 5,9 миллиардов именных бездокументарных акций предприятия номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Размер уставного капитала завода составляет более 595 миллионов рублей.

В качестве одного из возможных покупателей завода рассматриваются структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима.

Напомним, что о продаже легендарного завода по производству игристых вин, основанного еще в 1878 году основоположником российского виноделия князем Львом Голицыным под Судаком, впервые заговорили в марте этого года.

Крымские власти считают, что предприятие «не вписывается в условия рыночной экономики», а организационно-правовая форма – ГУП мешает привлекать инвестиции.

«Согласно законодательству, 50% прибыли предприятие должно отдать в бюджет. Но при этом также следует учитывать, что изношенность фондов у этого и большинства предприятий – таких как «Крымхлеб», достигает 70%. Денежных средств, чтобы провести полноценную модернизацию, в силу обязанности заплатить в бюджет, остается крайне мало. По сути, сейчас все предприятия выжимают последние соки из того что у них есть. Средств для модернизации нет, привлечь кредитование ГУПу довольно тяжело», – объяснял заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.

Кроме того, чиновников не устраивает сравнительно небольшой объем выпускаемой продукции, связанный с особенностями и традициями производства. До недавнего времени завод производил шампанское по классической технологии, используя в качестве сырья те же сорта винограда из той же местности, что и при Голицыне. Своих виноградников он не имел, работал исключительно на виноматериалах, поставляемых из севастопольской зоны, поэтому выпуск продукции был ограничен, зависел от урожая каждого конкретного года и не превышал 2 миллионов бутылок в год.

После того, как завод возглавила Янина Павленко (сейчас руководит ПАО «Массандра») стратегия изменилась. Кроме традиционного шампанского, которое должно пройти трехлетний технологический цикл, здесь стали выпускать скороспелое, девятимесячное. Сходные названия «Новый Свет» и «Новосветское» неискушенный потребитель при покупке различить не может.

Расширилась и география поставок сырья: в последние украинские годы к севастопольскому добавился виноград из Николаевской области, теперь – из Темрюкского района Кубани. За счет такого маркетингового хода количество выпускаемой продукции увеличилось вдвое. Однако власти полуострова не намерены останавливаться на достигнутом.

«Системные игроки рынка позволят в течение 5 лет увеличить производство в 5 раз», – заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. А это позволит увеличить отчисления в крымский бюджет. Но теперь вряд ли можно утверждать, что «Коронационное» шампанское будет иметь точно такой же вкус, как то, что пили на церемонии коронации императора Николая II.

Новый Свет, Оксана Мурзина

Новый Свет. Другие новости 20.09.17

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