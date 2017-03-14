В Севастополе непонятная фирма собирала деньги за проживание на паруснике «Херсонес» (СКРИН)

Публикации за 14.03.17

Накануне и во время парусной регаты «Русская весна 2017» в Севастополе частная компания могла выручить 6,5 миллионов рублей на сдаче знаменитого парусника «Херсонес» под проживание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предположение можно сделать исходя из объявления и прайса, размещенных на официальном сайте общественной организации «Федерация парусного спорта Севастополя» 20 февраля.

В тексте объявления компании «SeeGold», с указанием контактных данных, говорится об условиях проживания на «Херсонесе». Среди них: «сроки размещения спортсменов не ограничены», стоимость для несовершеннолетних – 1000 рублей с человека (84 места в 12-ти местном кубрике), стоимость для взрослых – 2000 рублей с человека (70 мест в 4-х местной каюте). Также в объявлении звучит обещание предоставить «чеки, бланки строгой отчетности, акты выполненных работ» после выселения.

Примечательно, что информация о компании с названием «SeeGold» в открытом доступе отсутствует. Нет данных о фирме с таким названием и на сайте Федеральной налоговой службы, в разделе, предназначенном для поиска сведений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К слову, корреспонденту РИА «Новый День» по телефону, указанному в качестве контакта «SeeGold», дозвониться до организации так и не удалось – номер не отвечает.

Возможно, что все места на сегодняшний день уже раскуплены и необходимость обслуживать контактный номер отпала.

Секретарь Федерации парусного спорта Севастополя пояснила, что информация фирмы на их сайте появилась по схеме «они нам скинули информацию, мы ее скинули дальше». При этом, по ее словам, в объявлении речь идет только о возможности проживания спортсменов на время проведения регат. В то же время, она также назвала «странным» ситуацию с тем, что по указанному телефону не ответили и ей, после чего она обратилась к руководству и впоследствии посоветовала обратиться в ФГУП «Росморпорт», в чьей собственности и находится парусник.

В «Росморпорте» РИА «Новый День» также заявили, что в «Херсонесе» могут размещаться только спортсмены на время проведения регат, а о «частном размещении» – даже и не слышали.

«Так чтобы кто-то, посторонний человек, за деньги смог снять – такого быть не может», – заверила представитель «Росмпорта». «У нас есть парусник, есть на него тарифы, есть определенные виды услуг, естественно эти деньги идут в бюджет», – отметила собеседница, добавив, что первый раз слышит о существовании компании «SeeGold», о которой говорится на сайте Федерации парусного спорта Севастополя.

Стоит отметить, что объявление об условиях проживания на «Херсонесе» появилось за месяц до проведения регаты, приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма и России. Она пройдет с 17 по 19 марта.

Напомним, до того как Севастополь получил право распоряжаться «Херсонесом», уникальный учебный парусник стоял на приколе в Керчи, будучи приписан к Керченскому морскому технологическому институту.

В августе 2016 года был закончен его восстановительный ремонт, на который затратили более 150 миллионов бюджетных рублей. Ремонту подверглись мачты, паруса, двигатели, палуба, работы проходили на базе Севастопольского морского завода. За два месяца до этого, «Росморпорт» подписал соглашение с правительством Севастополя о совместном использовании судна.

«Херсонес» был построен на Гданьской судоверфи по типу парусных судов начала XX века в 1989 году. Планируется, что после ремонта его можно будет использовать еще в течение 25 лет.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.03.17

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