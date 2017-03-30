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Публикации за 30.03.17

Парусник «Херсонес» выйдет в первую за 11 лет учебную навигацию

Парусник «Херсонес» выйдет в первую за 11 лет учебную навигацию

Уникальный парусник «Херсонес» отправляется в первую учебную навигацию по Черному морю. До октября судно будет курсировать по маршруту Севастополь – Ялта – Новороссийск – Сочи, на его борту практику пройдут около 100 курсантов Государственного морского университета им. Адмирала Ушакова.

Как передает корреспондент РИА , в воскресенье, 2 апреля, севастопольский филиал «Росморпорта» устраивает праздник в честь 28-летия парусника «Херсонес». Построенное в 1989 году на Гданьской судоверфи им. Ленина в Польше, первоначально судно именовалось «Александр Грин», но к моменту спуска на воду, в честь 1000-летия крещения Руси, был переименовано в «Херсонес».

2 апреля до закрытия Морского порта парусник будет работать в режиме «открытого трапа», с экскурсиями, выставками, мастер-классами и конкурсами. А уже в апреле парусник отправится в полноценную учебную навигацию, первую с апреля 2006 года, когда по решению украинских властей «Херсонес» встал на приколе в Керченском порту.

Кругосветное плавание судну не светит, несмотря на гордое звание «Альбатрос» за прохождение под парусами мыса Горн. С 2010 года по иску немецкого фрахтователя парусника – компании «Инмарис Перестройка Сейлинг» – . Последняя сумма убытков за сорванные контракты, озвученная представителями «Инмариса», составляла 15 млн евро.

Передача учебного парусника от Керченского государственного морского технологического университета в ведение «Росморпорта» и вхождение Крыма в состав РФ не отменяет судебных решений – судно подлежит аресту в любом иностранном порту как собственность государства Украина, которое по решению арбитражного суда Всемирного банка в долгу перед немецкой компанией.

Севастополь, Глеб Заскоков

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