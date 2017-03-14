В Крыму один и тот же земельный участок можно продать дважды: в кадастр недвижимости попали тысячи «двойников»

Публикации за 14.03.17

Собственники крымской недвижимости столкнулись с неожиданными проблемами: оказалось, один и тот же дом или земельный участок может иметь два различных кадастровых номера, а границы участков – пересекаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми спохватились риелторы и нотариусы – выходит, один и тот же объект можно продать двум разным покупателям – под разными номерами. Чтобы избежать этого, теперь, оформляя сделку, они вынуждены делать еще одну проверку, выясняя, каким образом и когда дом стал собственностью продавца.

Госкомрегистр тоже вынужден реагировать на случившуюся накладку, которая возникла по его вине, и объясняться с собственниками. Причины подаются как объективные: с одной стороны, в 2015-2016 годах в Крыму проводилась компьютеризированная оцифровка архивов бывшего Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК, и кадастровые номера присваивались автоматически. С другой – Госкомрегистр приступил к «ручному» внесению в кадастр недвижимости (ГКН) еще в 2014 году, оцифровщикам список использованных номеров не передали. Так и появились «двойники».

Сколько их, никто не знает, это станет ясно, когда все базы будут «вычищены».

На сегодняшний день уже исключено около 39 тысяч «двойников», еженедельно исключаются из реестра в среднем 2,5 тысячи неактуальных дублирующих сведений.

В других регионах РФ, говорят в крымском Госкомрегистре, подобные работы по «вычистке» велись не менее четырех лет. С учетом их опыта в Крыму планируют завершить соответствующие работы в отношении земельных участков до конца 2017 года. О домах пока умалчивают.

Владельцев участков-двойников утешают тем, что указанные сведения не используются для целей налогообложения и не могут повлечь двойной уплаты имущественных налогов.

Что касается наложения границ участков, то здесь специалисты винят коллег-предшественников: пересечение границ является «следствием некорректной деятельности инженеров-землеустроителей и землеустроительных организаций в украинскую бытность» (отметим, что по большей части тогда работали те же люди, что и сейчас). Исправить эти ошибки не так легко, как исключить дублирующую запись из кадастра. Чтобы упростить правообладателям недвижимого имущества исправление ошибок в ГКН, нужно провести комплексные кадастровые работы. Но заказчиком данных работ являются органы местного самоуправления, а комплексные кадастровые работы на территории Российской Федерации пока еще не проводились в принципе. В Республике Крым их проведение впервые запланировано на 2018 год.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 14.03.17

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