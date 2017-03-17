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Крым

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Публикации за 17.03.17

Система «зависла»: в Росреестре Крыма «сбился» сервер кадастрового учёта недвижимости

Система «зависла»: в Росреестре Крыма «сбился» сервер кадастрового учёта недвижимости

В крымском Росреестре «упал» сервер, отвечающий за программу кадастрового учёта недвижимости.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», сбои начались ещё 15 марта. В настоящее время программа недоступна.

«В связи с техническими неполадками возросла нагрузка на серверное оборудование управления, вследствие чего скорость работы техники значительно уменьшилась», – сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении Росреестра обещают устранить технический сбой в понедельник, 20 мая. До этого времени документы о состоянии недвижимости ни оформляться, ни выдаваться не будут.

«Госкомрегистр не наделён определенными полномочиями и не имеет технической возможности исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому мы обратились к коллегам с просьбой оперативно устранить все технические неисправности», – прокомментировал ситуацию председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов

Симферополь, Галия Шакирова

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