Пиар-война севастопольского градоначальника с неугодным застройщиком лишает жилья и денег порядка сотни семей

Публикации за 15.03.17

Севастопольцы, вложившие деньги в строительство многоквартирного дома по улице Генерала Коломийца, стали заложниками предвыборных обещаний ВРИО губернатора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отчаявшиеся дольщики, 4 года ожидающие сдачи дома в эксплуатацию, обратились с открытым письмом к Дмитрию Овсянникову, в котором обращают внимание на то, что «застройщиком объекта выполнены все требования законодательства Российской Федерации». А претензии инициативной группы, в частности, из-за «опасности строительного процесса недалеко от школы», а также в том, что в будущем объект «будет отбрасывать тень на стадион», безосновательны.

Севастопольцы просили встречи с ВРИО, но безрезультатно: «график плотно расписан». Правда, вице-губернатор Вячеслав Гладков пообещал им аудиенцию с Овсянниковым «не сегодня, завтра», но состоится ли она в ближайшие дни, неизвестно.

При этом, по мнению дольщиков, введённый в заблуждение заинтересованными лицами градоначальник поспешил дать публичное обещание о запрете строительства и о дальнейшей «национализации объекта», чем поставил ожидающих окончания строительства дома севастопольцев в безвыходное положение, сообщает «Руинформер».

Отметим, что 10 марта ВРИО выступил на собрании в школе №22 и заверил избирателей, что пройдёт все суды, но не допустит окончания строительства дома. Тогда присутствующие на школьном собрании щедро одарили градоначальника овациями.

Дольщики возмущены: на встречу в школе Овсянников нашёл время, а вот с ними – с 77 жителями города, рискующими остаться без жилья и денег, встретиться «некогда».

Напомним, застройщик ещё с 2011 года, имея необходимые разрешения и документацию, пытается возвести жилой дом по адресу Генерала Коломийца, 6. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году компания также получила необходимые разрешения: комиссией было проведено исследование и принято положительное решение о продолжении строительства.

Между тем, конфликт развернулся после того, как родители и преподаватели школы №22 создали инициативную группу, которая настаивает на приостановлении стройки и обустройстве на её месте сквера.

Дольщики отмечают, что помимо дирекции школы, которая препятствует строительству, в инициативную группу входят и депутаты Заксобрания города, а также «другие заинтересованные лица».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.03.17

Экспресс домой: крымским татарам упростят возвращение на родину. / Автовладельцам придется самим платить за мелкие аварии. Страховщики предлагают ввести неоплачиваемую часть убытка в ОСАГО. / Себя не обидел: главврач ялтинского санатория незаконно начислял себе премии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»