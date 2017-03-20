Скандал, спровоцированный властями Севастополя, докатился до федерального центра / Севастопольцы теряют деньги и квартиры

Публикации за 21.03.17

Дольщики, вложившие деньги в строительство дома №6 по улице генерала Коломийца, рискуют остаться вообще без квартир.

Как уже сообщал «Новый День», застройщик пытается возвести здание ещё с 2011 года, имея необходимые разрешения и документацию. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году компания так же получила необходимые разрешения: комиссия провела исследования и приняла положительное решение о продолжении строительства.

Однако родители, преподаватели расположенной рядом школы №22 и один из депутатов Законодательного собрания Севастополя создали инициативную группу, которая настаивает на замораживании стройки на том основании, что дом будет отбрасывать тень на школьную спортплощадку. Они предлагают обустроить на месте стройки сквер. Врио губернатора Дмитрий Овсянников встал на сторону школы: 10 марта чиновник выступил на собрании в учебном заведении и заверил избирателей, что пройдёт все суды, но не допустит окончания строительства дома. Тогда присутствующие на школьном собрании щедро одарили градоначальника овациями.

И никого не волнует судьба 75 дольщиков, вложивших собственные средства в этот проект и годами ждущих сдачи дома.

«Теперь у дольщиков возникают серьезные риски вообще остаться без квартиры, поскольку, как заявил недавно господин Овсянников, наполовину построенное здание «в дальнейшем могут национализировать и использовать в государственных целях». Такие заявления вызывают вполне объяснимое беспокойство со стороны дольщиков, – отметил председатель национального центра общественного контроля в сфере жилищного строительства «Жилстройконтроль», член Общественного совета при Госстройнадзоре Московской области Константин Иванов. – С начала строительства прошло уже четыре года, а деньги вложены немалые: в валютном эквиваленте однокомнатная квартира стоила $43 тыс., двухкомнатная – $50-60 тыс., причем многие уже сделали 100%-ную оплату».

Дольщики все еще надеются, что врио губернатора просто не в курсе истинного положения вещей, они хотят встретиться с ним лично, но пока все попытки разбиваются о заявления, что график градоначальника «плотно расписан».

Предыдущий губернатор обещал людям компенсационный участок, с какими-то дольщиками застройщик даже рассчитался, но все договоренности по поводу компенсаций исчезли вместе с предыдущим градоначальником. А нынешний не просто не помогает разрешить трудную ситуацию – откровенно препятствует строительству дома, не имея на это никаких оснований.

Возмущенные беззаконием, дольщики намерены в ближайшее время провести митинг в защиту своих прав.

«Я считаю, что в этом вопросе необходимо задействовать все законные механизмы – вплоть до обращения в прокуратуру на предмет законности действий администрации, – цитирует Константина Иванова «КоммерстантЪ». – Надо признать, что власть пока не умеет работать с людьми в случае возникновения конфликта. Необходимо находить эффективное решение этой серьезной проблемы, в том числе и с привлечением общественности».

История дома на Коломийца-6 не единственная. Строительная компания ООО «Интерстрой», работающая на севастопольском рынке уже почти десять лет, заявила о планах строительства на месте полузаброшенной депрессивной промзоны современного жилого комплекса на 90 тыс квадратных метров, в котором смогут жить более 3 тысяч человек.

«Излишне говорить, что редевелопмент промышленных зон – одно из перспективных направлений в градостроительстве многих российских городов, и Севастополь здесь не исключение, – отмечает Иванов. – Что касается этого проекта, то изменение функционального и целевого назначения данной территории с коммунальной на жилую должно было бы изменить экологическую ситуацию в лучшую сторону. Исчезает стационарный источник загрязнения – автотранспортное предприятие АТП 14356. Значительно увеличивается площадь озеленения данной территории. Уменьшается нагрузка крупногабаритных грузовых автомобилей предприятия на транспортные магистрали прилегающей жилой зоны городской застройки, как следствие – происходит уменьшение загрязнения окружающей среды.

Более того, в рамках проекта застройщик предложил городским властям возвести за счет собственных средств детский сад на 220 мест и передать его городу, в дальнейшем предполагалось появление других объектов социальной инфраструктуры. Следует также отметить, что компания сделала особый акцент на «человекоразмерности» комплекса. Высотность жилых домов планируется ограничить уровнем семь-восемь этажей, а все зеленые насаждения, в настоящий момент присутствующие на участке, будут сохранены.

Перспективность этого проекта очевидна каждому жителю города. Тем не менее, несколько дней назад по распоряжению директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя в самый последний момент были отменены общественные слушания по этому проекту. Девелопер вновь попал в такую же ситуацию неопределенности, как и в первом проекте, когда строительство объекта вроде бы не запрещают, но и реализовать его затруднительно из-за бюрократических проволочек».

По мнению эксперта, власти Севастополя должны в корне изменить подход к взаимодействию с девелоперами. Строительная отрасль является одним из драйверов роста экономики, а реализация масштабных комплексных проектов освоения территории – это возможность создать комфортные условия жизни горожан. Поэтому совершенно непонятно, почему администрация не поддерживает законные проекты застройки, которые дают городу столько социальных благ, отмечает Иванов: «Например, сегодня мы видим колоссальную проблему с детсадами в Севастополе. Причем если в Крыму детсады строятся, то в Севастополе не сдан ни один детсад за три года после референдума. Именно девелоперы могут взять на себя задачу благоустройства городской среды, поэтому необходимо находить взвешенные решения по каждому проблемному объекту, ни в коем случае не допуская грубого административного давления. Это позволит не только защитить интересы дольщиков, но и создать предпосылки для реализации новых инвестпроектов в сфере строительства».

Севастополь, Илья Пелехов

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