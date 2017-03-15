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Крым

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Публикации за 15.03.17

Магазин «Крымского подворья» в Подмосковье не дотянул до трехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией

Магазин «Крымского подворья» в Подмосковье не дотянул до трехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией

Один из фирменных магазинов по продаже товаров и продуктов из Крыма сети «Крымское подворье», расположенный в Одинцово (Московская область), закрылся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магазин был третьим в сети, а его открытие в марте 2015 года, приурочив к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Как пояснили РИА «Новый День» в «Крымском подворье», сети магазинов была обещана определенная поддержка и содействие со стороны московских и крымских властей, но сделанного чиновниками оказалось недостаточно. Магазину пришлось закрыться, на что повлияли, в том числе, сложности с логистикой.

Тем не менее, окончательно с торговлей крымскими продуктами в «Крымском подворье» работу завершать не планируют.

«Закрылся только один магазин, два других продолжают работать», – заверили РИА «Новый День» представитель сети «Крымское подворье».

Напомним, первые два магазина по продаже товаров и продуктов из Крыма «Крымское подворье» появились в Химках. На их открытии присутствовали представители правительства Крыма и органов власти Московской области, которые озвучивали планы о появлении более 200 таких магазинов.

Согласно данным официального сайта «Крымское подворье», в их сети магазинов представлены более 2 500 наименований продукции от крымских производителей. Среди товаров – овощи, фрукты, консервы, сувениры, молочные продукты, вина и другое.

Однако сложности с логистикой делают крымские товары неконкурентоспособными на рынке Подмосковья – их цена гораздо выше аналогичной продукции из других регионов.

Московская область, Леонид Маковецкий

Московская область. Другие новости 15.03.17

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