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Крым

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Публикации за 15.03.17

Не одними Романовыми: в Судаке восстановят разрушенный памятник Ленину

Не одними Романовыми: в Судаке восстановят разрушенный памятник Ленину

Администрация Судака анонсировала дату открытия восстановленного памятника Ленину.

Напомним, памятник, расположенный в центре Судака, был поврежден в октябре 2016 года. Вандалам удалось скинуть его с постамента, даже несмотря на вес и размеры статуи. Спустя месяц полиция задержала трех местных жителей, которые признались в содеянном и утверждали, что разрушили мемориал из хулиганских побуждений.

Как передает корреспондент РИА , обновленный мемориал советскому вождю планируют открыть к 147-летию со дня его рождения – 22 апреля.

По информации администрации города, реставрацией памятника сейчас занимается местный скульптор Денис Шумаков, с которым заключило трудовое соглашение предприятие «Коммунхоз». Работы проводятся на базе пансионата «Судак».

Памятник Ленину появился в Судаке в 1930 году, он был установлен к 60-летию советского вождя. Мемориал был разрушен во время Великой Отечественной войны, и восстановлен в 1955 году. В 1969 его поставили на учет как памятник истории и монументального искусства

Судак, Леонид Маковецкий

Судак. Другие новости 15.03.17

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