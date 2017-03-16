Кремль не собирается заключать с Трампом сделки по Крыму

Публикации за 16.03.17

Москва не собирается проводить в Крыму новый референдум по вопросу присоединения к России. Ни ради США, ни ради кого-либо другого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о повторном референдуме неоднократно поднимали представители Украине и некоторых западных стран. Тему вновь начали муссировать после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Был даже поднят вопрос о проведении повторного референдума в обмен на снятие санкций, отмечает «Интрефакс».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни о каких «сделках» с США или кем-либо другим по Крыму в обмен на снятие санкций или другие условия не может быть и речи.

Москва, Артем Роктов

Москва. Другие новости 16.03.17

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