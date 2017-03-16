NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.03.17

Строители дорог в Симферополе «из-за лени» продолжают асфальтировать лужи

Строители дорог в Симферополе «из-за лени» продолжают асфальтировать лужи

Жители Симферополя возмущены тем, что рабочие не изменяют уже сложившейся в Крыму традиции, и укладывают во время ремонта дорог горячий асфальт прямо в лужи.

Как передает корреспондент РИА , с очередным случаем такого безответственного подхода к восстановлению дорожного полотна столкнулись жители одного из домов по улице Киевская.

Симферопольцы на протяжении года ждали, когда рабочие займутся ямой, образовавшейся во дворе дома. Однако, увидев какими методами ремонтники решают проблему, разочаровались, предвидя, что надолго свежеуложенного асфальта не хватит.

«В яме вода – лужа! Подъехал самосвал – привез асфальт. Началась выгрузка прямо в лужу. Пока не взяли в руки телефон, рабочие игнорировали наши возражения, что нельзя в воду класть асфальт. Начали снимать – рабочим это не понравилось, но продолжили кидать асфальт в лужу», – пожаловалось в одной из социальных сетей жительница города, ставшая свидетелем работы горе-ремонтников.

Примечательно, что на видеоролике, опубликованном горожанкой, рабочие «хвастаются» тем, что делают подобное не первый раз: «Вчера асфальт клали в дождь. В полный ливень!». При этом, за пояснениями почему они выполняют работу именно таким образом, посоветовали обратиться к начальству, которое, исходя из их позиции, и дает им установки делать работу «абы как».

«Устав от наших возражений, рабочие все же достали «пылесос», чуть отгребли и выдули с краю ямы воду. Так, для вида, чтоб мы не гундели. В данном случае поражает не то, что асфальт кладут на воду, а факт того что у них был «пылесос», и они могли сделать это изначально! То есть, можно, но просто лень изначально продуть лужу и выгрузить асфальт на сухое, затратив на это 15 минут. Эта латка стояла бы лет 10. А так, я уверена, это до следующей весны», – посетовала жительница города.

Теперь жители дома намерены обратиться в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», на протяжении 2016 года крымчане неоднократно замечали как дорожные строители проводили ремонт в неподходящую для этого погоду. В феврале уже этого года в селе Васильевка Белогорского района свидетелем такого процесса стал сам глава Крыма Сергей Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.03.17

Более трети немцев и итальянцев считают Крым российским. / В основание Керченского моста погружено более 4 тысяч свай. / Порошенко утвердил санкции в отношении российских банков.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter