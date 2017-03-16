Строители дорог в Симферополе «из-за лени» продолжают асфальтировать лужи

Публикации за 16.03.17

Жители Симферополя возмущены тем, что рабочие не изменяют уже сложившейся в Крыму традиции, и укладывают во время ремонта дорог горячий асфальт прямо в лужи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с очередным случаем такого безответственного подхода к восстановлению дорожного полотна столкнулись жители одного из домов по улице Киевская.

Симферопольцы на протяжении года ждали, когда рабочие займутся ямой, образовавшейся во дворе дома. Однако, увидев какими методами ремонтники решают проблему, разочаровались, предвидя, что надолго свежеуложенного асфальта не хватит.

«В яме вода – лужа! Подъехал самосвал – привез асфальт. Началась выгрузка прямо в лужу. Пока не взяли в руки телефон, рабочие игнорировали наши возражения, что нельзя в воду класть асфальт. Начали снимать – рабочим это не понравилось, но продолжили кидать асфальт в лужу», – пожаловалось в одной из социальных сетей жительница города, ставшая свидетелем работы горе-ремонтников.

Примечательно, что на видеоролике, опубликованном горожанкой, рабочие «хвастаются» тем, что делают подобное не первый раз: «Вчера асфальт клали в дождь. В полный ливень!». При этом, за пояснениями почему они выполняют работу именно таким образом, посоветовали обратиться к начальству, которое, исходя из их позиции, и дает им установки делать работу «абы как».

«Устав от наших возражений, рабочие все же достали «пылесос», чуть отгребли и выдули с краю ямы воду. Так, для вида, чтоб мы не гундели. В данном случае поражает не то, что асфальт кладут на воду, а факт того что у них был «пылесос», и они могли сделать это изначально! То есть, можно, но просто лень изначально продуть лужу и выгрузить асфальт на сухое, затратив на это 15 минут. Эта латка стояла бы лет 10. А так, я уверена, это до следующей весны», – посетовала жительница города.

Теперь жители дома намерены обратиться в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», на протяжении 2016 года крымчане неоднократно замечали как дорожные строители проводили ремонт в неподходящую для этого погоду. В феврале уже этого года в селе Васильевка Белогорского района свидетелем такого процесса стал сам глава Крыма Сергей Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.03.17

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