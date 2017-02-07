«Нам никто не указ»: в Крыму дорожники ремонтировали лужи на глазах у изумленных членов правительства

Публикации за 07.02.17

В селе Васильевка Белогорского района умудрились шокировать главу Крыма Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители крымского правительства, следуя на выездное заседание Совета министров Крыма в Белогорск, стали свидетелями ямочного ремонта. Видимо, дорожники не успели, как следует, подготовиться к приезду высокопоставленных лиц и прямо на глазах у изумленных чиновников невозмутимо под дождем плюхали горячий асфальт в лужи.

«Едем в Васильевку, наблюдаем, как спокойно в лужи высыпают горячий асфальт. Скажу честно, что был легкий шок. Нормально: просто лужа, и горячим асфальтом эту лужу ровняют? Пришлось остановиться, остановить эти работы. Если бы мы там не проехали, то вся эта работа пошла бы насмарку», – заявил Аксенов, подчеркнув, что вообще-то все знали, что правительство поедет именно по этой дороге. Аксенов отметил, что такой метод ямочного ремонта носит уголовный характер и попросил прокуратуру подключиться к данному делу. Выяснилось, что такие методы практикует не какой-то пришлый «злоумышленник», а местный подрядчик.

Напомним, на протяжении 2016 года как в Крыму дорожные строители зачастую проводили ремонты дорог без оглядки на неподходящую для работ погоду и укладывали асфальт прямо в лужи. В январе в Белогорском районе ремонтников уже ловили на укладке асфальта во время дождя, но судя по всему, дорожники не изменили своих привычек.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 07.02.17

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