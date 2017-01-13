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Крым

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Публикации за 13.01.17

Дорожников в Крыму опять поймали на укладке асфальта в лужи (ВИДЕО)

Дорожников в Крыму опять поймали на укладке асфальта в лужи (ВИДЕО)

Дорожные строители в Крыму не изменили прошлогодним привычкам.

Как передает корреспондент агентства , очередных ремонтников подловили на укладке асфальта во время дождя в Белогорском районе.

Видеоролик с запечатленным фактом нарушения правил ремонта опубликовали в одной из социальных сетей.

На видео показано, как рабочие вычерпывают из дорожных провалов грязную воду, пока другие ремонтники наполняют стройматериалом уже вычищенные от жидкости лужи.

«На трассе Симферополь-Феодосия (район села Еленовка) 12 января 2017года рабочие делают дорогу в дождь. Асфальт кладется прямо в лужу. Рабочие сказали, что так им велело делать начальство», – прокомментировал автор видеоролика. Он пообещал через 10 дней повторить поездку по указанному маршруту и запечатлеть результаты работы дорожников.

При этом он акцентировал внимание на том, что заинтересованным в определении недобросовестного подрядчика чиновникам не составит труда выявить виновников, так как «по номерам машин можно точно узнать, кто именно» проводит работы.

Как уже сообщал , на протяжении 2016 года как в Крыму, так и в Севастополе, дорожные строители зачастую проводили ремонты дорог без оглядки на неподходящую для работ погоду и укладывали асфальт прямо в лужи. В ноябре прошлого года на таком грубом нарушении технологии в Симферополе поймали фирму «Союздорстрой-10», после чего глава администрации Геннадий Бахарев поручил разорвать с ней сотрудничество.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

Белогорский район. Другие новости 13.01.17

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