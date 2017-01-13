Дорожников в Крыму опять поймали на укладке асфальта в лужи (ВИДЕО)

Публикации за 13.01.17

Дорожные строители в Крыму не изменили прошлогодним привычкам.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», очередных ремонтников подловили на укладке асфальта во время дождя в Белогорском районе.

Видеоролик с запечатленным фактом нарушения правил ремонта опубликовали в одной из социальных сетей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9NMbRIVDVHo&rel=0">Video</a> На видео показано, как рабочие вычерпывают из дорожных провалов грязную воду, пока другие ремонтники наполняют стройматериалом уже вычищенные от жидкости лужи.

«На трассе Симферополь-Феодосия (район села Еленовка) 12 января 2017года рабочие делают дорогу в дождь. Асфальт кладется прямо в лужу. Рабочие сказали, что так им велело делать начальство», – прокомментировал автор видеоролика. Он пообещал через 10 дней повторить поездку по указанному маршруту и запечатлеть результаты работы дорожников.

При этом он акцентировал внимание на том, что заинтересованным в определении недобросовестного подрядчика чиновникам не составит труда выявить виновников, так как «по номерам машин можно точно узнать, кто именно» проводит работы.

Как уже сообщал «Новый День», на протяжении 2016 года как в Крыму, так и в Севастополе, дорожные строители зачастую проводили ремонты дорог без оглядки на неподходящую для работ погоду и укладывали асфальт прямо в лужи. В ноябре прошлого года на таком грубом нарушении технологии в Симферополе поймали фирму «Союздорстрой-10», после чего глава администрации Геннадий Бахарев поручил разорвать с ней сотрудничество.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

Белогорский район. Другие новости 13.01.17

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