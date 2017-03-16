Блокада Донбасса уже обошлась Украине в миллиарды долларов / То ли ещё будет

Публикации за 16.03.17

Блокада Донбасса обрушит курс национально валюты Украины: внешнеторговое сальдо увеличится до 11 млрд долларов. Такие данные обнародовал экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», убытки, которые понесёт страна от блокады ЛДНР, отразятся как на экономике, так и на простых украинцах, утверждает Клименко. В частности, отрицательное внешнеторговое сальдо увеличится с 5,6 до 11 млрд долларов, а курс национальной валюты вырастет до 32 гривен за доллар. Кроме того из-за блокады украинская сторона полностью потеряла выручку – 3,4 млрд долларов от реализации металлопродукции с территорий, а на закупку угля для ТЭЦ необходимо дополнительные 2 млрд долларов.

«Пострадает машиностроение, существенно возрастет стоимость металла и проката, – написал на своей странице в Фейсбуке бывший чиновник. – Острую нехватку сырья будут испытывать предприятия в Днепре, Мариуполе, Харькове, Каменском, Кропивницком. Производство сократят уже в апреле». Таким образом, украинцам, работающим на заводах, грозят увольнения.

В результате политики Киева электроэнергия подорожает на 38%, горячая и холодная вода – на 30%, газ и топливо – на 22%. Украинские товары и услуги – хлеб, проезд в маршрутках, лекарства – повысятся в цене на 28%.

«Запасаться продуктами и терпением. Не поддаваться на провокации, не участвовать во всяких майданчиках и майданах – экономике будет только хуже», – посоветовал согражданам Клименко и добавил, что будет «очень тяжело», но нужно подождать.

Такие же неоптимистические прогнозы дал и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили: блокада обойдется Украине потерей 7% – 8% ВВП в 2017 году, что чревато серьезными проблемами в бюджете и дальнейшем сокращением уровня жизни украинцев.

Напомним, Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение полностью прекратить транспортное сообщение с Луганской и Донецкой народными республиками.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.03.17

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