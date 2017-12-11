Нацбанк Украины скрывает ущерб от блокады Донбасса – эксперты всё знают

В Национальном банке Украины заявили, что ущерб от блокады Донбасса в текущем году не превысил 2 млрд долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам заместителя главы Нацбанка «Незалежной» Олега Чурия, в текущем году потери от блокады непризнанного региона составили 1,8 млрд. При этом он утверждает, что в следующем году блокада обойдется стране лишь в 0,5 млрд долларов.

Столь низкие потери в Нацбанке поясняют тем, что за последние два года на Украине был рекордно высокий урожай зерновых, за счет чего и удалось компенсировать ущерб. Вместе с тем, Чурий подчеркнул, что из-за высоких коррупционных и юридических рисков инвесторы не спешат спасать экономику страны и вкладывать в Украину.

Отметим, эти данные существенно расходятся с цифрами названными экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, который ранее заявил, что блокада непризнанных Киевом регионов увеличит отрицательное внешнеторговое сальдо с 5,6 до 11 млрд долларов.

Кроме того из-за блокады украинская сторона полностью потеряла выручку – 3,4 млрд долларов от реализации металлопродукции с территорий, а на закупку угля для ТЭЦ потратит дополнительные 2 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», из-за утраты российского рынка украинская экономика потеряла около 15 миллиардов долларов, а в ближайшее время «Незалежная» может лишиться и платы за транзит российского газа в Европу – 400 миллионов долларов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.12.17

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