За «развод» с Россией Украина уже заплатила 15 миллиардов долларов

Украинская экономика потеряла около 15 миллиардов долларов из-за потери российского рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-премьер Украины и глава Минэкономики Степан Кубив, выступая на конференции Fitch Ratings в Киеве.

Напомним, что Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления – об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России: водку, кондитерские изделия, мясо, шоколад, детское питание, рыбу, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек.

В ответ Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго.

«В 2014 году аннексирование Крыма и конфликт на востоке. И как результат – потеря 20 процентов экономики, 7 процентов территории», – заявил Кубив.

Ранее украинские экономисты пытались подсчитать убытки от потери контроля над угольным экспортом из Донбасса. Получилось около 2 миллиардов долларов. Еще 3,5 миллиардов долларов ранее поступали в украинскую казну в качестве налогов от металлургических предприятий юго-востока, однако теперь и этот финансовый поток перекрыт.

В ближайшее время «Незалежная» может лишиться и платы за транзит российского газа в Европу – 400 миллионов долларов. В августе Европа разрешила «Газпрому» увеличить прокачку голубого топлива по газопроводу «Opal» и уменьшить транзит через Украину, а с запуском газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток –2» потребность в транзитных услугах Украины и вовсе отпадет.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 30.11.17

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