Украине нечем торговать, но ещё есть чем обслуживать

Украина теряет свои позиции экспортера на мировом рынке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам пяти месяцев текущего года дефицит внешней торговли товарами вырос на 29,9% – до 3,351 миллиарда долларов.
По оценкам Государственной службы статистики «Незалежной», внешнеторговый баланс страны по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллионов долларов профицита за предыдущий год. За январь-май 2018-го этот показатель составил 2,912 миллиарда долларов, что на 23,3% выше дефицита за аналогичный период 2017 года.
Как уже сообщал «Новый День», из-за потери российского рынка экономика Украины уже не досчиталась более 15 миллиардов долларов.
При этом профицит внешней торговли услугами за пять месяцев текущего года вырос в 2 раза – до 439 миллионов долларов.
Однако вскоре на доходах украинской казны в области транзитных услуг может негативно отразиться ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток –2». По новой трубе газ пойдет к европейским потребителям, минуя территорию «Незалежной», которая может потерять до двух миллиардов долларов в качестве оплаты за транзит в год.
Киев, Оксана Мурзина
Киев. Другие новости 04.07.18
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