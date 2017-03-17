Севастопольцы: Нам в губернаторы нужен марсианин! «Единая Россия»: Будет вам «пришелец»

Публикации за 17.03.17

В Севастопольском отделении партии «Единая Россия» закрутили «крутую» предвыборную интригу: участвовать в губернаторских праймериз помимо ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова будут четыре «технических» кандидата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в самой партии отказались называть имена соперников действующего ВРИО, прикрывшись необходимость согласовать вопрос «с начальством». Однако общественник Александр Талипов раскрыл все карты: «Единая Россия» на выборы в губернаторы города героя Севастополя выдвигает Дмитрия Овсянникова, именно такой вывод можно сделать из списка кандидатов на праймериз. Четыре кандидата: Овсянников, некто Сысуев, ректор филиала МГУ Лисейцев и Владимир Немцев из ОНФ, соперников у Овсянникова на праймериз нет», – написал на свой странице в Фейсбуке Талипов.

Отметим, ранее в Севастополе под стенами Законодательного собрания прошёл митинг, на котором горожане требовали, чтобы городом управлял «севастополец», но судя по списку «желающих» сразиться с Овсянниковым – это «мечты», утверждают жители города. И добавляют, что местные власти «фильтруют» всю неугодную информацию: «Почему эту новость (про митинг) либо удаляют, либо вообще не публикуют? Скрывают», – написала в «ВКонтакте» жительница города. Нашлись в этой ситуации и оптимисты: «Нам в губернаторы нужен марсианин!!! Из подтвержденных источников стало известно, что на марсе не воруют и не берут взятки».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.03.17

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