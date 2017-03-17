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Крым

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Публикации за 17.03.17

Власти Ялты два года не могут снести полуразрушенный павильон, опасный для горожан

Власти Ялты два года не могут снести полуразрушенный павильон, опасный для горожан

Центр Ялты уже почти два года не могут избавить от полуразрушенного павильона.

Как передает корреспондент РИА , одобрили его снос еще в 2015 году постановлением Совета министров, но владелец поспешил предъявить властям имеющиеся у него документы. Законность получения бумаг вызвала большие вопросы у администрации города, но в постановление правительства все же были внесены изменения.

«Еще в 2007 году правообладателю объекта, в противоречие действующему на тот момент времени законодательству Украины, были выданы некоторые документы, наличие которых повлекло отмену решения комиссии Совета министров Республики Крым о сносе данного павильона, и, как следствие, – уже второй год вопрос о демонтаже спорного объекта рассматривается в суде по иску администрации города Ялты», – пояснила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Светлана Карташова.

В администрации убеждены: подобные павильону объекты «портят внешний облик» Ялты и при этом зачастую «не отвечают требованиям безопасности».

«К сожалению, существующая судебная процедура не позволяет решить данный вопрос более оперативно, даже несмотря на то, что полуразрушенный павильон, располагается в самом центре города, имеет неэстетический внешний вид, находится в антисанитарном состоянии, а его конструкция опасна для проходящих мимо людей», – цитирует «Ялта-24» Карташову.

Как уже сообщал «Новый День», глава администрации Ялты Андрей Ростенко предложил сносить незаконно построенные здания в обход судов. Свою позицию он обосновал тем, что на заседания тратится слишком много времени, а для представления администрации в судах не хватает сотрудников. В качестве повода для сноса, по мнению Ростенко, должно хватить решения профильной комиссии при правительстве Крыма.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 17.03.17

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