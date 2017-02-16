Ялтинские чиновники устали судиться и хотят сносить самострои по разрешению Совмина

Публикации за 16.02.17

В Ялте хотят сносить незаконно построенные здания в обход судов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные власти считают, что на судебные заседания по демонтажу самостроев тратится слишком много времени. Поэтому муниципальные чиновники намерены получить разрешение обходить сложившуюся законную процедуру. При этом они считают, что в качестве повода для сноса должно хватить решения профильной комиссии при правительстве Крыма.

«Если с нестационарными объектами все проще, то по сносу капитальных строений у нас идут суды, и судебные процессы чаще всего затягиваются. Это происходит даже в тех случаях, когда возведение объекта противоречило украинскому законодательству. Поэтому я буду просить главу республики, убеждать его, что нам нужен особый упрощенный порядок. То есть, на комиссии решили, что нельзя было возводить, увидели, что градостроительная документация не соответствует закону – и сразу под снос», – заявил глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

По его словам, в Ялте не хватает чиновников, чтобы представлять на заседаниях городскую администрацию. Ростенко утверждает, что представители власти попросту «не успевают на них ездить», и «профессиональных кадров не хватает на такие объемы работ». По прогнозам главы администрации, зачистка города от незаконных строений будет продолжаться еще несколько лет.

Напомним, тема самостроев является острой для Крыма. По данным на август 2016 года, на полуострове насчитывалось порядка 30 тысяч таких объектов, а стоимость их демонтажа оценили в 1,3 млрд рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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