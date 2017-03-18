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Публикации за 18.03.17

Призраки среди нас? В Ялте на праздничном шествии объявилось привидение (ФОТО)

Призраки среди нас? В Ялте на праздничном шествии объявилось привидение (ФОТО)

В Ялте обнаружили призрака.

Как передает корреспондент РИА , привидение наблюдательные горожане разглядели на снимке митинга, приуроченного ко Дню памяти героически погибших в Чечне десантников шестой роты сто четвертого парашютного десантного полка Псковской дивизии, а также ко Дню сил специальных операций.

Новый День: Призраки среди нас? В Ялте на праздничном шествии объявилось привидение (ФОТО)

На заднем плане виден некий «дух», напоминающий мужчину, возвышающегося над головами впереди стоящих людей. Овал лица призрака четко различим, видны глаза, лоб, брови и нос. «Привидение» выглядит не зловеще, а спокойно, отмечает «Российский Диалог».

Отметим, что истории с «призраками на снимке» встречаются достаточно часто с момента самого появления фотографии. Больше всего таких случаев – в Великобритании. Одна из самых известных – призрак на лестнице в Национальном музее Гринвича. Фотография появилась в 1966 году. Эксперты, включая и специалистов Kodak, пришли к выводу, что изображение не является подделкой.

Новый День: Призраки среди нас? В Ялте на праздничном шествии объявилось привидение (ФОТО)

Что же касается ялтинского снимка, то в этом случае фотографы отмечают: солнце проглядывает сквозь деревья, а из-за невысокого качества самого снимка и печати возникает иллюзия, что это лицо.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 18.03.17

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