В лапидарии Керчи поселился призрак: «субстанцию круглой формы» зафиксировала видеокамера (ВИДЕО)

Публикации за 31.03.17

Сотрудники одного из музеев Керчи уверяют, что у них завелось привидение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнаружить призрак удалось в первую же ночь после установки системы видеонаблюдения.

«Некую матовую субстанцию круглой формы», как описывают привидение сотрудники городского лапидария, первым заметил охранник музея.

«Когда я это увидел, начал логически придумывать – автомобиль засветить не может, потому что окна выходят во двор. Во дворе постоянное освещение – тоже ничего, бликов быть не может. Логика закончилась, началась мистика. Паники не было, просто это очень похоже на «Тайны Чапман» – все эти сюжеты, я всегда над этим смеялся. Но когда видишь реально… Причем оно же, – можно же сказать оно? – оно всегда было в центре кадра, не на полу, а в центре, и уходило в сторону постоянно. Сначала это был почти идеальный круг, потом из этого круга какие-то появились как ножки такие. Потом оно откуда-то опять появлялось, и вот всегда в одном и том же месте, двигалось. Минут 20-30, может быть, больше это длилось», – рассказывает в видеосюжете Kerch.net один из охранников.

Несмотря на необычное явление, мужчина свои обязанности выполнил и остался на рабочем месте. Но стоило в лапидарии появиться начальству, как он «с белым, как мел, лицом, с темными кругами под глазами и трясущейся нижней губой», доложил об увиденном.

«Я, естественно, сразу же кинулась к компьютеру, включила запись в архиве, и, уточнив время – где-то около 9 часов, увидела: сначала очень быстро пролетели два каких-то светящихся комочка. При последующих просмотрах я уже более четко различила какие-то вылетающие как раз из этого угла и как раз хорошо видимые на фоне черного пианино сгустки энергии, облачка светящиеся – я не знаю, как их назвать», – уверяет начальник отдела лапидария Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Нина Кучеревская. По ее словам, охранник – «человек абсолютно трезвый, очень умный, в здравом уме», но в то же время «он видел чуть больше, чем зафиксировала техника», так как его творческая личность повлияла на «более чуткое восприятие реальности».

Утверждается, что зал, где установлены древнегреческие надгробия со стихотворными эпитафиями, среди которых памятники V и I века до нашей эры, в момент появления привидения был закрыт и опечатан, а датчик движения – не сработал.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mZsGIsmRYrg&rel=0">Video</a> В то же время, полного эпизода с появлением приведения, о котором рассказал охранник, на записи нет: на имеющемся видео видны лишь некие блики.

Лапидарий входит в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В музее собрана коллекция образцов античного искусства, состоящая из предметов, обнаруженных в ходе раскопок городищ на территории Керченского полуострова.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 31.03.17

В Крыму не хотят торопиться с компьютеризацией выборов. / Продавцы воздуха: Украина мечтает получать деньги за полеты россиян в Крым. / В МФЦ Крыма начинается сквозная выдача талонов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»