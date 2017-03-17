Цивилизованные и духовные: экс-министр культуры Украины грубо оскорбила Юлию Самойлову

Публикации за 17.03.17

Экс-министр культуры Украины, а по совместительству крёстная мать одной из дочерей Петра Порошенко Оксана Билозир, публично оскорбила российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в интервью одному из украинских телеканалов политик заявила, что «если такое уродство со стороны России пытаются отправить на Украину, то извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции». Позволив себе подобное оскорбление, Билозир тут же заявила: «Украина – цивилизованная демократическая страна, и мы духовно богаты и сильны». Реплика спровоцировала волну возмущения в интернете, причём, как у российских, так и у украинских пользователей.

«Вот это натуральное козлячье уродство. А это (Самойлова) просто инвалид. Она может нравиться или не нравиться, но называть ее просто из-за того, как она выглядит, «уродством», я считаю неправильным», – прокомментировал высказывание украинской дивы известный блогер Анатолий Шарий. Его коллега по цеху Денис Гороховский высказался ещё резче: «Уродство – это ты, причём, и внешне, и внутренне».

Жителей двух стран теперь интересует реакция организаторов Евровидения и представителей европейских общественных организаций, тех самых, «для кого права и достоинство «людей с ограниченными возможностями» – прямо-таки фетиш, возведённый в абсолют».

Пока пользователи обсуждают варианты, сама автор околомузыкального скандала уже поспешила снять с себя ответственность и перевести стрелки на Россию: «А тем, кто сделал поспешные выводы, советую обратить внимание на то, что эта информационная волна, информационная война, была развернута именно российскими и пророссийскими СМИ, российскими пропагандистами, что является еще одним свидетельством того, Россия не гнушается применять против Украины самые грязные технологии и ради этого готова на любую низость», – цитируют экс-главу украинского минкульта местные СМИ.

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» будет представлять инвалид первой группы Юлия Самойлова. В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что девушку на въезде в «незалежную» могут просто не пустить из-за её участия в 2015 году в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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