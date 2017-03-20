СБУ разрешила россиянке-участнице «Евровидения» приехать в Киев

Публикации за 20.03.17

Служба безопасности Украины официально разрешила въезд на территорию страны российской участнице песенного конкурса «Евровидение» инвалиду первой группы Юлии Самойловой. Российская делегация получила подтверждение от украинских властей в конце прошлой недели, сообщил «Первый канал».

Как писал «Новый День», с момента оглашения имени конкурсантки от России вопрос о ее допуске в Киев оставался открытым. Так, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил задержать россиянку-участницу конкурса «Евровидение-2017». Он озвучил два варианта действий в отношении российской певицы: вовсе не пускать Самойлову на территорию страны и пустить, чтобы задержать и привлечь к ответственности за нарушение госграницы.

Он также отметил, что основанием для задержания Самойловой является тот факт, что артистка в 2015 году выступила в Крыму, въехав на территорию полуострова со стороны России, чем нарушила законодательство Украины. «Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки на Украину, но и публично покажем на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины», – заявил советник министра, выразив уверенность, что «западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению».

Кроме того Самойлова и ее супруг Алексей Таран оказались в списке врагов Украины на сайте «Миротворец», где опубликованы данные о месте рождения певицы, город ее проживания, номер телефона и ссылка на профиль в социальной сети «ВКонтакте», что напрямую угрожает ее личной безопасности.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что рассмотрит вопрос об отказе Самойловой во въезде на Украину. В Кремле, не увидели ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс «Евровидение» инвалида первой группы с детства Юлии Самойловой и заявили о недопустимости политизации самого музыкального конкурса. За артистку заступился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отказаться от участия в конкурсе на территории Украины призывали певцы Иосиф Кобзон и Филипп Киркоров, а также депутат Госдумы Виталий Милонов.

Юлия Самойлова в свою очередь заявила, что не считает конкурс «Евровидение» политизированным и не думает о возможных проблемах с въездом на Украину. «Я не знаю, что там может быть, насколько они могут некорректно ко мне относиться. Допинга я не принимаю точно для пения. Я буду петь наравне с другими участниками. То, что я на коляске... У меня же голосовые связки не повреждены. На коляске и на коляске. Какая разница? Пою и пою. У меня нет никаких проблем, просто сижу на коляске», – сказала Самойлова.

Юлия Самойлова должна выступить с песней о любви Flame Is Burning, исполнение которой «произвело наиболее сильное впечатление», сообщили на «Первом канале».

Конкурс «Евровидение» состоится в Киеве в середине мая.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 17.03.17

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