Олег Матвейчев: Украина – это обезьяна с гранатой / Не факт, что Киев сможет провести «Евровидение -2017»

Публикации за 16.03.17

Обстановка на Украине сейчас настолько непредсказуема, что загадывать, и сможет ли претендентка из России – певица Юлия Самойлова поучаствовать в международном музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2017», ровно как и сможет ли Киев провести этот конкурс – преждевременно. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Ситуация на Украине взрывоопасная. Неизвестно, что там будет через месяц – дойдет ли дело до «Евровидения», и во что оно превратится. Еще много воды утечет», – сказал эксперт.

С его точки зрения, если украинская сторона все же решится не пускать Самойлову на конкурс, то в этом случае Киев «не остановится ни перед чем».

«Обезьяна с гранатой – вот что такое Украина. Ожидать от них можно чего угодно – в этом я абсолютно не сомневаюсь. Там у людей никакой совести нет. Инвалид – не инвалид – это не имеет никакого значения. Они там детей убивают, о чем тут говорить еще…» – сказал Матвейчев.

При этом эксперт отметил, что Москва, отправляя на «Евровидение – 2017» девушку с инвалидностью, действует «совершенно в духе стиля» конкурса.

«Конкурс прославился тем, что он толерантно относится к разного рода меньшинствам. Более того, одной из миссий этого конкурса является как раз пропаганда того, чтобы люди соответствующим образом относились к этим меньшинствам», – обратил внимание эксперт.

Он напомнил, что участники прошлых лет были довольно «экзотичны». «То «Бурановские бабушки», то бородатые женщины или непонятные мужчины – это и есть стиль «Евровидения»», – отметил политтехнолог.

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» будет инвалид первой группы Юлия Самойлова. В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что девушку на въезде в «незалежную» могут просто не пустить. Киев мотивирует это тем, что 27 июня 2015 года Самойлова принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму, тем самым нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма.

В самой России не утихают споры о том, должна ли страна бойкотировать песенный конкурс. Часть известных популярных российских исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Такое предложение поддержали и депутаты Госдумы – Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон также высказался против участия России в конкурсе, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» проводит опрос о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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