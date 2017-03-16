Константин Калачев: Киев совершит большую глупость, если не пустит Самойлову на «Евровидение»

Публикации за 16.03.17

Украинские власти допустят глупость, если решат не пускать на «Евровидение» российскую певицу Юлию Самойлову. По мнению известного политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, Москва расставила «силки» и ждет от Киева серьезных ошибок, которые потом смогла бы использовать для своей пропаганды.

«Совершенно очевидно, что тему участия России в «Евровидении» пыталась разыграть и та, и другая сторона. Но любой скандал, любая истеричная реакция украинской стороны будет работать против Украины и российская сторона это прекрасно понимает. Самое глупое, что они могут сделать в связи с посещением участницы из России Крыма – запретить ей въезд или задержать», – сказал Калачев корреспонденту РИА «Новый День».

С его точки зрения, Москва не станет бойкотировать конкурс и постарается всячески показать, что не ищет нового повода для конфликта.

«У нас сейчас демонстрируется открытость, взвешенность, спокойствие, умение договариваться. Я думаю, что Россия не будет бойкотировать этот конкурс, полагая, что российский участник не должен зависеть от политической конъюнктуры», – пояснил политолог и добавил, на фоне уравновешенных действий Москвы противоположная позиция Киева будет вызывать более негативную реакцию.

«Понятно, что обижать людей с ограниченными возможностями нехорошо. Да и вообще, обижать женщин – некрасиво. Для российской стороны проще подождать, пока Украина допустит серьезные ошибки, которые можно будет использовать в пропагандистской кампании», – продолжил эксперт.

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» будет представлять инвалид первой группы Юлия Самойлова. Это вызвало неоднозначную реакцию и на Украине, и в самой России.

Служба безопасности Украины практически сразу заявила, что девушку на въезде в «незалежную» могут просто не пустить. Киев мотивирует это тем, что 27 июня 2015 года Самойлова принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму, тем самым нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма.

В России представители политического истеблишмента и шоу-бизнеса настаивают на том, что страна должна бойкотировать песенный конкурс. Об этом заявлял певец Филипп Киркоров, депутат Госдумы Виталий Милонов, который также направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон также высказался против участия России в конкурсе, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» проводит опрос о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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