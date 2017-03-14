В МВД Украины предложили задержать участницу «Евровидения» от России / «Западные партнеры поймут такое решение»

Публикации за 14.03.17

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил задержать россиянку-участницу конкурса «Евровидение-2017» от России, который будет проходить в Киеве, Юлию Самойлову. На своей странице в Facebook Геращенко предложил два варианта действий в отношении российской певицы: вовсе не пускать Самойлову на территорию страны и пустить, чтобы задержать и привлечь к ответственности за нарушение госграницы.

Он также отметил, что основанием для задержания Самойловой является тот факт, что артистка в 2015 году выступила в Крыму, въехав на территорию полуострова со стороны России, чем нарушила законодательство Украины. «Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки на Украину, но и публично покажем на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины», – заявил советник министра, выразив уверенность, что «западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению».

Кроме того Самойлова и ее супруг Алексей Таран оказались в списке врагов Украины на сайте «Миротворец», где опубликованы данные о месте рождения певицы, город ее проживания, номер телефона и ссылка на профиль в социальной сети «ВКонтакте», что напрямую угрожает ее личной безопасности.

Как писал «Новый День», ранее Служба безопасности Украины заявила, что рассмотрит вопрос об отказе Самойловой во въезде на Украину. В ведомстве утверждают, что, так как она выступала в Крыму 27 июня 2015 года в рамках гала-концерта фестиваля «Мир спорта и добра» вместе с другими российскими исполнителями – Олегом Газмановым и Лолитой, Самойлова не имеет права на въезд на территорию Украины.

В Кремле, не увидели ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс «Евровидение» инвалида первой группы с детства Юлии Самойловой и заявили о недопустимости политизации самого музыкального конкурса. За артистку заступился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отказаться от участия в конкурсе на территории Украины призывали певцы Иосиф Кобзон и Филипп Киркоров, а также депутат Госдумы Виталий Милонов.

Юлия Самойлова в свою очередь заявила, что не считает конкурс «Евровидение» политизированным и не думает о возможных проблемах с въездом на Украину. «Я не знаю, что там может быть, насколько они могут некорректно ко мне относиться. Допинга я не принимаю точно для пения. Я буду петь наравне с другими участниками. То, что я на коляске... У меня же голосовые связки не повреждены. На коляске и на коляске. Какая разница? Пою и пою. У меня нет никаких проблем, просто сижу на коляске», – сказала Самойлова.

Юлия Самойлова должна выступить с песней о любви Flame Is Burning, исполнение которой «произвело наиболее сильное впечатление», сообщили на «Первом канале».

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 14.03.17

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