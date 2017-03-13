«Выступала в Крыму»: Киев готов отказать россиянке-инвалиду в праве спеть на Евровидении / Юлия Самойлова надеется на лучшее

Публикации за 13.03.17

Российская певица, инвалид первой группы, представляющая страну на конкурсе «Евровидение-2017», который должен проходить в Киеве, Юлия Самойлова рискует получить отказ во въезде на территорию Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В ведомстве утверждают, что, так как она выступала в Крыму 27 июня 2015 года в рамках гала-концерта фестиваля «Мир спорта и добра» вместе с другими российскими исполнителями – Олегом Газмановым и Лолитой, Самойлова не имеет права на въезд на территорию Украины, поскольку нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года. Согласно документу, иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма.

В Кремле, между тем, не увидели ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс «Евровидение» Юлии Самойловой и заявили о недопустимости политизации самого музыкального конкурса. «Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим. В Крыму бывали все, практически нет, наверное, людей, которые не бывали в Крыму. Это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», – приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон заявил РИА «Новости», что выступает против участия конкурсанта от России в «Евровидение-2017», поскольку считает, что это «коммерческо-политическое шоу». «Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай Бог, если обидят инвалида, – это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия», – сказал Кобзон.

Юлия Самойлова в свою очередь заявила, что не считает конкурс «Евровидение» политизированным и не думает о возможных проблемах с въездом на Украину. «Я не знаю, что там может быть, насколько они могут некорректно ко мне относиться. Допинга я не принимаю точно для пения. Я буду петь наравне с другими участниками. То, что я на коляске... У меня же голосовые связки не повреждены. На коляске и на коляске. Какая разница? Пою и пою. У меня нет никаких проблем, просто сижу на коляске», – сказала Самойлова.

Напомним, Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. По результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

Юлия Самойлова должна выступить с песней о любви Flame Is Burning, исполнение которой «произвело наиболее сильное впечатление», сообщили на «Первом канале».

Киев – Москва, Иван Гридин

Киев – Москва. Другие новости 13.03.17

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