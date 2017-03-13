Россия не будет байкотировать «Евровидение-2017» в Киеве (ВИДЕО) / Страну представит Юлия Самойлова

Публикации за 13.03.17

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На международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который в этом году состоится в Киеве, Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, рассказал глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. «Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», – приводит его слова «Первый канал».

Выступить на конкурсе «Евровидение» было для певицы мечтой детства. «Я безмерно счастлива, что это произошло в моей жизни, потому что это то, к чему я шла с самого детства – смотрела телевизор и мечтала, представляла себя на сцене. И моя мама мечтала вместе со мной, собственно, она меня и заряжала на то, что это будет, и это случилось», – сказала Самойлова (цитата по РИА «Новости»), добавив, что не думает о политике на «Евровидении».

«Я не задумываюсь об этом (о политике – прим. ред.), я просто еду на конкурс и все. Все это в стороне и не очень важно. Я пою, моя задача – достойно спеть, представить Россию и самой не опозориться», – сказала певица.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. Певица с детства имеет 1-ю группу инвалидности и вынуждена передвигаться на коляске. В 13 лет ей поставили диагноз «Спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана».

«Родилась абсолютно здоровым ребёнком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку – перестала вставать на ножки. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах (становилось хуже, но само собой врачи говорили, что это из-за болезни). Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения и ухудшения прекратились. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны, в общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге просто перестали ездить по теме моего лечения. Просто поддерживали моё состояние массажами и мануальной терапией», – написала пивица на своем официальном сайте.

Девушка неоднократно становилась лауреатом различных песенных конкурсов: регионального конкурса «Серебряное копытце» в Инте в 2002 и 2003 годах, всероссийского фестиваля «На крыльях мечты» в Москве в 2003-м, всероссийского конкурса «Шлягер-2005», открытого межрегионального конкурса «Весенняя капель» в Муроме в 2005-м. В 2013-м году она заняла второе место на музыкальном проекте телеканала «Россия 1» «Фактор А». Участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи. На конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Киеве, она выступит с песней «Flame Is Burning». Авторы музыки и слов – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Как сообщал «Новый День», около двух недель назад гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту предложили бойкотировать киевское «Евровидение» и не отправлять туда российских исполнителей. Официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», а в украинском сегменте интернета царит «настоящая вакханалия» и подъем «неонацизма». При этом в Донбассе продолжается гражданская война, и каждый день гибнут простые люди.

Открытое письмо Эрнсту написал депутат Госдумы Виталий Милонов. Солидарен с ним и депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон. Он заявил: «Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в «Евровидении», чтобы не давать возможность русофобствовать на Украине». Говоря о телетрансляции, Кобзон отметил, что это личное дело каждого – включать или не включать телевизор для просмотра этой передачи.

В конце февраля поп-звезда Филипп Киркоров также предложил России отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве. Он указал в том числе на откровенную политизированность данного «культурного» мероприятия и на предвзятость жюри.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.17

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