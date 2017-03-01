Первый канал попросили бойкотировать «Евровидение» в Киеве / Кобзон согласен

Публикации за 01.03.17

Гендиректору Первого канала Константину Эрнсту предложили бойкотировать киевское «Евровидение» и не отправлять туда российских исполнителей. Официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», а в украинском сегменте интернета царит «настоящая вакханалия» и подъем «неонацизма». При этом в Донбассе продолжается гражданская война и каждый день гибнут простые люди.

Открытое письмо Эрнсту написал депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости. Он также указал, что российский бизнес подвергается «дискриминационным притеснениям» на Украине, а украинские спецслужбы неоднократно пытались проводить диверсионные операции в российском Крыму.

«Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»!», – пишет депутат.

Милонов просит Эрнста «принять по-настоящему правильное и уместное решение – бойкотировать киевский конкурс и не направлять для участия там российских артистов», а также отказаться от трансляции киевского «Евровидения» на российских телеканалах.

Солидарен с Милоновым и депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон. Он заявил: «Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в «Евровидении», чтобы не давать возможность русофобствовать на Украине». Говоря о телетрансляции, Кобзон отметил, что это личное дело каждого – включать или не включать телевизор для просмотра этой передачи.

В конце февраля поп-звезда Филипп Киркоров также предложил России отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве. Он указал в том числе на откровенную политизированность данного «культурного» мероприятия и на предвзятость жюри.

Москва, Зоя Березина

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