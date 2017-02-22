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Публикации за 22.02.17

Киркоров выступил за отказ России от «украинского» «Евровидения»

Киркоров выступил за отказ России от «украинского» «Евровидения»

Известный поп-исполнитель Филипп Киркоров призвал российских артистов отказаться от участия в конкурсе «Евровидение», финал которого в этом году пройдет в Киеве. Певец «глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью».

«Мне неинтересен этот конкурс с определённого этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать», – сказал Киркоров в интервью .

Комментируя итоги прошлогоднего конкурса, певец обратил внимание на предвзятость жюри. «Я не оспариваю победу певицы из Украины Джамалы: за неё также голосовали жители Европы, как за Сережу Лазарева. Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее, в то время как люди отправляли СМС за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль. Настолько очевидна предвзятость и сведение счётов с Россией, что мне абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, которая игнорирует мою страну, причём так грубо и так некрасиво», – отметил он.

В этой ситуации Киркоров советует «уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок».

«Я бы вообще никого не отправлял туда в этом году!» – подчеркнул он.

Москва, Анастасия Смирнова

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