Песков: замены Самойловой на «Евровидении» не предусмотрено / В Киеве отрицают решение по допуску российской певицы на Украину

Публикации за 20.03.17

Россия не станет менять своего представителя на конкурсе «Евровидение-2017». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», – заявил Песков, отвечая на вопрос, о том, как поведет себя Москва, если Юлии Самойловой запретят въезд на Украину, где в этом году будет проходить конкурс.

Кроме того, выяснилось, что информация о том, что Юлии Самойловой разрешили въезд на Украину для участия в конкурсе «Евровидение», не является официальной. Оказалось, что корреспондент программы «Воскресное время» на «Первом канале» Екатерина Кибальчич взяла данные из материала газеты «Известия», сообщили в пресс-службе «Первого канала». В воскресенье, 19 марта, Кибальчич в своем сюжете о Самойловой сказала, что «к концу недели пришло официальное подтверждение, что российской делегации не запретят въезд в Киев, а значит, Европа услышит эту песню и узнает историю жизни Юлии Самойловой». Сегодня пресс-секретарь «Первого канала» Лариса Крымова заявила, что «никаких уведомлений от украинских властей не поступало», передает «Интерфакс».

Позже в понедельник СБУ сообщила об отсутствии решения по допуску Самойловой на Украину. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, Служба безопасности Украины не приняла решения относительно допуска российской певицы к участию в «Евровидении-2017».

Напомним, в СБУ пообещали рассмотреть вопрос о возможности въезда Самойловой в страну и принять «взвешенное решение», а депутат Верховной рады Антон Геращенко призвал привлечь девушку к ответственности. Сама Самойлова назвала угрозы Киева «смешными». «Не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт… Не знаю, мне как-то это все странно», – заявила певица в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

Москва – Киев, Иван Гридин

Москва – Киев. Другие новости 20.03.17

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